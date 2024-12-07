洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

御寒物品、暖心服务……洛阳多个社区为老人送上“重阳礼包”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.29 16:38
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　重阳节来临，洛阳多个社区开展了敬老爱老活动，一份份包含御寒物品与暖心服务的“重阳礼包”，被送至辖区老人手中，以实际行动传递温情。

　　“这棉鞋底子软，绒也厚，穿着真舒服！”在老城区西关街道应天门社区，75岁老人朱根娣试穿新棉鞋，脸上笑意盈盈。为让这份“暖脚礼”真正合脚暖心，社区提前统计老人鞋码，精准送达关怀。与此同时，栾川县耕莘街道君山路社区也为高龄老人送上保暖内衣。“天气转凉，衣服送得很及时！”一位老人握着志愿者的手，连连致谢。

　　物质送暖，服务传情。在瀍河区北窑街道下窑社区，一场由社区与商户联合开展的“爱心足浴”活动，让老人们倍感舒心。“脚一暖，全身都轻松了！你们不光手法好，陪我们聊天的这份心意，更让人感动。”一位刚体验完服务的老人感慨道。志愿者们在服务之余，也耐心倾听老人心声，了解生活近况。

　　据了解，本次活动资金既来源于社区集体经济成果的共享，也得益于爱心商户的公益支持，逐步形成“社区牵头、社会助力”的可持续敬老机制。

　　一双棉鞋，一身内衣，一次足浴……各社区送出的不仅是实物与服务，更是一份份看得见的关怀与责任。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 王鑫星 常玉露）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
    中医应对失眠有良方，内调外养助安眠
        近年来，随着生活节奏加快，失眠问题日益凸显，成为困扰众多市民健康的“隐形杀手”。记者近日从北京中医药...
  • ·害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 去化率93.7%！洛阳楼宇经济拔节更新
  • 洛阳启动重污染天气橙色（Ⅱ级）...
  • 市人大常委会召开党组（扩大）会议
  • 洛阳第二届城市文明生活季推出八...
  • 王城公园金秋菊展期间可以使用旅...
  • 洛阳市人社局：企业特殊工种提前...
  • 连续七年全省首位！洛阳研究与试...
  • 网友反映洛阳市科技馆多项展品维...
  • 市政府常务会议召开 张玉杰主持
  • 洛阳举办“农机引领 耕植未来”网...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    展示非遗技艺 弘扬...
    济新高速公路项目...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605