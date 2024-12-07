御寒物品、暖心服务……洛阳多个社区为老人送上“重阳礼包”

重阳节来临，洛阳多个社区开展了敬老爱老活动，一份份包含御寒物品与暖心服务的“重阳礼包”，被送至辖区老人手中，以实际行动传递温情。

重阳节来临，洛阳多个社区开展了敬老爱老活动，一份份包含御寒物品与暖心服务的“重阳礼包”，被送至辖区老人手中，以实际行动传递温情。

“这棉鞋底子软，绒也厚，穿着真舒服！”在老城区西关街道应天门社区，75岁老人朱根娣试穿新棉鞋，脸上笑意盈盈。为让这份“暖脚礼”真正合脚暖心，社区提前统计老人鞋码，精准送达关怀。与此同时，栾川县耕莘街道君山路社区也为高龄老人送上保暖内衣。“天气转凉，衣服送得很及时！”一位老人握着志愿者的手，连连致谢。

物质送暖，服务传情。在瀍河区北窑街道下窑社区，一场由社区与商户联合开展的“爱心足浴”活动，让老人们倍感舒心。“脚一暖，全身都轻松了！你们不光手法好，陪我们聊天的这份心意，更让人感动。”一位刚体验完服务的老人感慨道。志愿者们在服务之余，也耐心倾听老人心声，了解生活近况。

据了解，本次活动资金既来源于社区集体经济成果的共享，也得益于爱心商户的公益支持，逐步形成“社区牵头、社会助力”的可持续敬老机制。

一双棉鞋，一身内衣，一次足浴……各社区送出的不仅是实物与服务，更是一份份看得见的关怀与责任。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 王鑫星 常玉露）