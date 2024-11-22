洛阳启动重污染天气橙色（Ⅱ级）预警响应

根据环境空气质量会商结果，10月28日至31日全市整体扩散条件转差，有中度污染过程。为削减污染峰值、缩短污染时长、降低污染程度，科学有效应对重污染天气，保障公众身体健康，按照有关规定，经市政府批准，从10月28日15时全市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应，解除时间另行通知。

橙色(Ⅱ级)预警期间，全市的工业源、扬尘源和移动源应按照洛阳市2024年应急减排清单要求落实应急减排措施，确保在本次预警响应期间，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和VOCs等主要污染物减排比例分别不低于全社会排放总量的20%。

根据要求，对纳入重污染天气绩效评级为A级、绩效引领性企业，符合生态环境要素保障白名单准入条件的保障民生、保障城市正常运转或涉及国家战略性产业的工业企业给予支持鼓励，在满足环保要求的前提下，可自主采取减排措施；其它企业严格按照2025年重污染天气应急减排清单实施相应级别管控措施。

洛阳市环委办建议广大市民注意健康防护，减少室外活动，不参与户外大型集会，采取适当的健康防护措施；儿童、老年人和患有心脑血管、呼吸系统等疾病的易感人群留在室内，确需外出的需要采取防护措施；一般人群减少户外运动和室外作业时间，如不可避免，建议采取防护措施；教育部门督促中小学、幼儿园停止室外课程及活动，有条件的开启空气净化装置；卫健部门督促医疗机构增设相关疾病门诊、急诊，增加医护人员，延长诊疗时间；有关机构暂停举办大型室外活动；公众尽量乘坐城市公共交通工具或电动汽车等出行，绿色低碳出行；驻车及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间；倡导公众绿色消费，单位和公众尽量减少含挥发性有机物的涂料、油漆、溶剂等原材料及产品的使用，减少挥发性有机物排放；有关企业和社会团体可自行采取调休、错峰上下班和网络远程办公等措施，共同应对污染天气。