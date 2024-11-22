“来神奇栾川·不只老君山” 栾川文旅超级口号发布

10月28日，由洛阳市文化广电和旅游局、栾川县人民政府举办的“来神奇栾川”2025县域文旅发展大会在栾川县启幕，来自全国各地的文旅专家学者、文旅企业家代表、县域旅游综合实力百强县代表、国内知名景区代表、新闻媒体代表500余人齐聚一堂，共赴一场思想与成果交融的文旅盛会，共绘我省县域文旅产业高质量发展的新蓝图。

鸾州金秋披霓裳，君山霜叶染醉林——栾川红了。

10月28日，由洛阳市文化广电和旅游局、栾川县人民政府举办的“来神奇栾川”2025县域文旅发展大会在栾川县启幕，来自全国各地的文旅专家学者、文旅企业家代表、县域旅游综合实力百强县代表、国内知名景区代表、新闻媒体代表500余人齐聚一堂，共赴一场思想与成果交融的文旅盛会，共绘我省县域文旅产业高质量发展的新蓝图。

大咖汇聚栾川 智慧启迪未来

这是一场聚焦栾川、放眼全国的县域文旅发展智慧大碰撞。

消费新时代，旅游目的地创新发展路径是什么？数字铸魂，如何擘画文旅融合的未来图景与实践探索？

文旅大咖见仁见智，思想火花启迪未来。在上午的主题演讲中，北京第二外国语学院教授吴丽云、南京大学教授周凯分别围绕以上主题，为县域文旅发展建言献策，极具前瞻性的观点、富有实践性的路径引发全场共鸣。

聚焦打造夜间经济新高地，全国工商联旅游业商会夜游经济委员会副会长兼秘书长何海涛表示，县域可依托自然景观、非遗民俗、消费街区打造差异化夜游产品。

中国旅游研究院研究员黄璜博士现场发布了《新时代栾川县域旅游发展模式研究》课题成果，系统梳理了栾川旅游从“工业反哺”的“栾川模式”，到“全景栾川”的全域提升，再到如今“旅游富县”战略下打造全国知名旅游度假目的地的演进路径，指出栾川正通过资源整合、业态创新与数字化赋能，致力于打造可感知、可参与、可留存的旅游目的地，为全国县域文旅发展提供了可借鉴、可复制的“栾川样本”。

专家智慧碰撞 共绘发展蓝图

28日下午，一场以“从流量红利到价值共创”主题的圆桌对话，掀起思想交锋。

与会嘉宾各抒己见，围绕康养文旅、资本逻辑、科技赋能等方面发表见解，为县域文旅打破“门票经济”、实现可持续发展提供新思路。

老君山被授予“小红书生活方式内容共生基地”，开启了栾川与小红书的战略合作的新篇章。今年，栾川通过开通官方账号、开展商户运营培训、邀请博主采风、系统线上推广等举措，实现了“线上种草”到“线下消费”的转化，文旅产品知名度与商户效益同步提升，推动文旅资源向文旅效益高质量转化。

大会期间，参会代表还将深入老君山、鸡冠洞、鸾州渡假日小镇等点位开展实地考察，近百名小红书博主也将走进栾川实地采风，全方位展示栾川文旅新场景、新业态。

品牌战略升级 定义神奇内涵

“如果栾川拟人化，一定是个魔术师，擅长给你神奇的惊喜！”大会现场，栾川文旅品牌战略超级口号——“来神奇栾川，不只老君山”发布后，点燃全场热情。

这一口号是栾川对自身文旅资源的深度梳理与精准定位。

从旧石器时代“栾川人”化石，到《山海经》中鸾鸟群栖的传说；从伊尹躬耕伊河播撒文明火种，到老子归隐传承道家智慧；从如今拥有2个5A级、8个4A级景区的“景区矩阵”，到近千家民宿、百项非遗构成的“全域业态”——栾川的“神奇”，深藏于山水间、历史里、烟火中。

未来，栾川将围绕这一超级口号，从“吃住行游购娱”“商养学闲情奇”全要素发力，展示“神奇景色”(老君山、鸡冠洞等自然奇观)、“神奇味道”(栾川豆腐、山珍宴等特色美食)、“神奇民宿”(伏牛山高端民宿集群)、“神奇文化”(滚缸会、靠山簧等非遗民俗)，推动栾川从景区旅游向全域旅游、品牌旅游升级，让游客“因老君山而来，为整个栾川而留”。

神奇市集亮相 场景引客驻足

大会期间，同步亮相的“栾川·神奇市集”，成为互动体验的焦点，为神奇栾川提供了可触可感的鲜活场景。

伏牛山乡村振兴人才教育中心广场，农副产品、非遗手作、精品文创三大板块各具特色，将沉浸式体验与消费场景完美融合。栾川草木染、小木作、竹编、剪纸、泥版画、拓印等非遗技艺现场展演，栾川玉米糁、山核桃、黄精、杂粮面等农特产品琳琅满目，印有“老君山金顶”“鸾鸟”等元素的文创产品吸引众多嘉宾驻足选购。

当非遗滚缸会盛装而来，古戏靠山簧唱腔婉转，与会者或驻足欣赏，或手动体验，感受栾川的烟火气、文化味。栾川县文化广电和旅游局负责人表示，神奇市集不是简单的摆摊，而是栾川文旅融合的微缩场景。市集模式还将常态化延伸至景区、乡村，成为“引人来、让人留”的重要载体……

栾川县政府有关负责人表示，来神奇栾川，不只老君山。这次大会不仅是栾川文旅的“成果展”，更是县域文旅的“思想汇”。栾川将以此次大会为契机，共商县域文旅发展新思路、新模式、新路径，增强文旅发展动能，激活旅游资源价值转化潜力，真正把文旅产业打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。(通讯员 段一林 马娅楠)