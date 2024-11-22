洛阳市人社局：企业特殊工种提前退休年龄要相应渐进式延迟

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：渐进式延迟退休后，企业特殊工种法定退休年龄是否有变化？符合特殊工种提前退休条件的职工达到法定退休年龄时是否一定要办理退休手续？

市人力资源和社会保障局回复：企业特殊工种提前退休年龄要相应渐进式延迟。原特殊工种提前退休年龄为五十五周岁的男职工，每四个月延迟一个月，逐步延迟至五十八周岁；原特殊工种提前退休年龄为四十五周岁的女职工，每二个月延迟一个月，逐步延迟至五十周岁。

符合特殊工种提前退休条件的职工，可选择在本人提前退休年龄和法定退休年龄之间申请办理特殊工种提前退休并领取基本养老金；也可以不选择特殊工种提前退休。

