网友反映洛阳市科技馆多项展品维护体验感差 馆方：已启动全面排查维修

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：周末带孩子到洛阳市科技馆玩，发现里面好多设施出现损坏，且长时间未见修复。希望相关部门可以尽快把这些设备维修好，给孩子们提供一个好的学习场景。

网友供图

洛阳市科协回复：观众您好，我们对展品损坏给您带来的不便表示歉意。由于十月以来科技馆连续开馆、团队客流较大，部分互动性展品出现故障。按照新颁布的《GB/T 45912-2025科技馆展品全生命周期安全要求》，科技馆正在对全馆展品中小故障开展全面维修和排查。个别损坏严重的已联系外地生产厂商维修。同时科技馆已发布《洛阳市科学技术馆展品安全鉴定和维修服务市场调研公告》，着力建立健全展品维修市场化工作机制。感谢您对科技馆工作的关注和支持。

