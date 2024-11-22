洛阳发布10起消费维权典型案例

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，第三季度消费维权典型案例发布。

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，第三季度消费维权典型案例发布。

案例一：洛阳某汽车销售服务有限公司汽车质量纠纷

9月29日，消费者李先生反映2025年4月份在洛龙区文仲大道洛阳某汽车销售服务有限公司购买的品牌家用汽车，9月27日车辆在行驶过程中刹车系统出现故障，多次与4S店协商，但店方一直推诿不予处理，李先生认为车辆存在安全隐患，便拨打12315热线投诉。接到投诉后，市局直属分局辖区执法人员立即与李先生和4S店取得联系核实情况，经调解，店方已经给李先生车辆进行检测并更换配件，车辆已正常使用。

市场监管小贴士：根据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第十八条“家用汽车产品的三包有效期不得低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准；包修期不得低于3年或者行驶里程60,000公里，以先到者为准。三包有效期和包修期自销售者开具购车发票之日起计算；开具购车发票日期与交付家用汽车产品日期不一致的，自交付之日起计算。”第十九条“家用汽车产品在包修期内出现质量问题或者易损耗零部件在其质量保证期内出现质量问题的，消费者可以凭三包凭证选择修理者免费修理(包括免除工时费和材料费)。”等的规定，本案中，消费者所购家用汽车包修期内出现故障，商家须承担售后责任，提供免费维修服务。

案例二：洛阳某汽车销售有限公司汽车合同纠纷

9月4日，消费者赵先生反映2024年11月在洛龙区开元大道与杜预街交叉口开元众山汽车城洛阳某汽车销售有限公司缴付7800元订金准备贷款购买品牌家用汽车，且事先与店方明确约定，商家也承诺如有问题订金可随时退还，之后赵先生因贷款未通过等原因与店方协商退回订金，店方却不履行当时承诺，不愿退订金，多次协商无果后，无奈拨打12315热线求助。接到投诉后，洛龙区市场监管局辖区所执法人员与4S店和赵先生取得联系，经执法人员组织双方调解，店方已将订金款项退回赵先生。

市场监管小贴士：按照《民法典》合同编的相关规定，以及《消费者权益保护法》第十六条“经营者向消费者提供商品或者服务，应当依照本法和其他有关法律、法规的规定履行义务。经营者和消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定不得违背法律、法规的规定。”本案中消费者向经营者缴付订金拟购买家用汽车，且双方对订金等事宜事先皆有明确约定，现消费者提出退订金，店方应该履行约定给予退回。

案例三：洛阳某百货有限公司中州路分公司手机质量纠纷

9月17日，消费者贾女士反映其9月10号在西工区的洛阳某百货有限公司中州路分公司购买品牌手机，使用中屏幕存在问题，且手机发烫，无法正常使用，找商家但对方不予处理，遂拨打12315热线求助。接到投诉后，西工区市场监管局辖区所执法人员立即进行调查处理，经调解，商家已给贾女士退货退款。

市场监管小贴士：根据《消法》第二十四条“经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，消费者可以自收到商品之日起七日内退货；七日后符合法定解除合同条件的，消费者可以及时退货，不符合法定解除合同条件的，可以要求经营者履行更换、修理等义务。”以及《移动电话机商品修理更换退货责任规定》第十一条“自售出之日起7日内，移动电话机主机出现附录3《移动电话机商品性能故障表》所列性能故障的，消费者可以选择退货、换货或者修理。消费者要求换货时，销售者应当免费为消费者更换同型号同规格的移动电话机。消费者要求退货时，销售者应当负责免费为消费者退货，并按发货票价格一次退清货款。”的规定，本案中，消费者购买的手机不符合质量要求，符合退(换)货条件，经营者应当履行退货义务，积极与消费者协商处理。