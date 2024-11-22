《洛铜志（1986—2023）》发布

昨日下午，《洛铜志(1986—2023)》出版发布会暨赠书仪式在中铝洛阳铜加工有限公司举行。企业向市档案馆、市图书馆赠送志书，我市老工业基地发展历程再添重量级宝贵史料。

洛阳铜加工是“一五”时期全国156个重点项目之一，自1954年成立以来，共进行过三次厂志编纂工作。本次续编由洛阳铜加工和洛阳日报社共同编撰，共计14篇73章130万字，历时1年7个月，经过12轮编审成书。该志书系统总结了1986年至2023年洛阳铜加工体制机构、市场开发、科技创新、生产组织、项目建设、经营管理、党的建设、企业文化等各个方面的发展变化，与《洛阳铜加工厂志(1954—1985)》一起，完整呈现洛阳铜加工70年艰苦奋斗、求实创新的发展历程。

该志书全面深入、图文并茂，是一部记录洛阳铜加工发展演变历史的资料性专著，也是观察洛阳近40年工业发展的一个珍贵窗口。通过引入严格的专家评审、规范的出版流程等，该志书确保了内容的客观性与权威性，并与市图书馆、市档案馆、市方志馆的诸多馆藏资料彼此印证、互为补充，填补了洛阳工业史志的空白，为我市传承工业文脉、留住城市记忆提供了史料支撑。

洛阳铜加工相关负责人表示，将以志书发布为契机，讲好洛铜故事，传播洛铜声音，传承洛铜精神，让志书成为全体员工学习厂史、了解厂情、激发爱厂情怀的生动教材，激励企业员工从洛铜的奋斗历程中汲取宝贵经验和信仰力量，为推动洛阳铜加工高质量发展再立新功、再创辉煌。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 许利民)