洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

《洛铜志（1986—2023）》发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.29 08:46
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日下午，《洛铜志(1986—2023)》出版发布会暨赠书仪式在中铝洛阳铜加工有限公司举行。企业向市档案馆、市图书馆赠送志书，我市老工业基地发展历程再添重量级宝贵史料。

　　洛阳铜加工是“一五”时期全国156个重点项目之一，自1954年成立以来，共进行过三次厂志编纂工作。本次续编由洛阳铜加工和洛阳日报社共同编撰，共计14篇73章130万字，历时1年7个月，经过12轮编审成书。该志书系统总结了1986年至2023年洛阳铜加工体制机构、市场开发、科技创新、生产组织、项目建设、经营管理、党的建设、企业文化等各个方面的发展变化，与《洛阳铜加工厂志(1954—1985)》一起，完整呈现洛阳铜加工70年艰苦奋斗、求实创新的发展历程。

　　该志书全面深入、图文并茂，是一部记录洛阳铜加工发展演变历史的资料性专著，也是观察洛阳近40年工业发展的一个珍贵窗口。通过引入严格的专家评审、规范的出版流程等，该志书确保了内容的客观性与权威性，并与市图书馆、市档案馆、市方志馆的诸多馆藏资料彼此印证、互为补充，填补了洛阳工业史志的空白，为我市传承工业文脉、留住城市记忆提供了史料支撑。

　　洛阳铜加工相关负责人表示，将以志书发布为契机，讲好洛铜故事，传播洛铜声音，传承洛铜精神，让志书成为全体员工学习厂史、了解厂情、激发爱厂情怀的生动教材，激励企业员工从洛铜的奋斗历程中汲取宝贵经验和信仰力量，为推动洛阳铜加工高质量发展再立新功、再创辉煌。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 许利民)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
        很多人害怕做胃镜，即便胃不舒服，也会选择忍一忍。近日网上有消息称，有更简单省事的方法，抽一管血就能知...
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
  • ·流感后声音嘶哑难愈 医生从女子气道清出异常覆盖物
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江主持召开市委常委会（扩大...
  • 融入时尚国潮元素！洛阳二郎庙城...
  • 温差10℃以上！未来一周洛阳无明...
  • 重阳将至，洛阳这些景区推出敬老...
  • 耕耘希望！洛阳铺展乡村全面振兴...
  • 市委党校组织学员到浙江大学学习
  • 洛阳生态环境质量屡创新纪录
  • 洛阳牢记嘱托让黄河成为造福人民...
  • 最高奖100万元！洛阳启动2024年度...
  • 洛阳打造32家青年驿站 累计为来洛...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    展示非遗技艺 弘扬...
    济新高速公路项目...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605