洛阳第二届城市文明生活季推出八项重点活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.29 08:45
　　近日，我市启动第二届城市文明生活季，围绕“遇见文明·发现城市温度”“践行文明·激扬实践力量”“传承文明·厚植文化底蕴”“礼遇文明·涵养向善风尚”四大主线，推出八项重点活动，全面激发市民主人翁意识，推动文明理念真正融入城市的日常肌理。

　　>洛阳市文明推介官“寻礼洛阳”短视频大赛

　　大赛设置“洛城文脉”“洛城微光”“洛城新风”“童眼看洛城”四大主题，面向全社会征集作品，邀请大家共同用镜头寻访古都文明，传递城市温度，展现洛阳新风尚。

　　> “争做文明有礼洛阳人”实践行动

　　围绕文明交通、餐饮节约、文明养宠等重点领域，通过宣传教育、典型示范和互动体验，引导市民从自身做起、从点滴做起，自觉践行文明行为。

　　> “志愿服务迎宾”文明实践行动

　　在明年元旦、春节等重要时间节点，广泛组织志愿者，在景区、交通枢纽、文化场馆等场所，提供引导咨询、秩序维护等便民服务，以“文明迎宾志愿先行”的实际行动，展现洛阳的热情与友善。

　　> “墨韵传文明 福暖千万家”文化惠民活动

　　组织书法家和文化志愿者，指导市民书写具有洛阳特色的书法作品，并结合重要节庆开展“翰墨颂华诞”“义写春联”等活动，以书画艺术形式展现发展成就，增强文化自信，用笔墨承载情感，用活动温暖人心。

　　> “诚信洛阳”主题宣传活动

　　围绕“11·22诚信日”，开展信用洛阳大家谈、诚信故事征集、发布诚信倡议等活动，选树诚信典型，引导市民和市场经营主体共同践行诚信规范，共建信用洛阳。

　　> “洛城有爱 暖心有我”系列活动

　　动员全市各单位、志愿者、爱心企业等社会力量，开展包括义包饺子、义剪、助农义购等在内的“十大暖心行动”，将文明实践深度融入民生服务，汇聚城市点滴善举，传递洛城大爱。

　　> “文明市集”常态化惠民活动

　　定期举办以“友善”“诚信”“环保”等为主题的文明市集，整合文化、医疗、就业等多种服务资源，让广大群众在家门口享受到优质的便民服务，感受文明创建的实惠与温暖。

　　> 2026年洛阳“微心愿”上塔关爱礼遇活动

　　明年春节期间，面向洛阳身边榜样、各阶层市民征集新年“微心愿”，经筛选后投屏城市高塔，传递文明城市温度，凝聚奋斗力量，彰显城市人文关怀与向上风貌。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 陈志强）
