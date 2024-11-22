昨日，全市宣传思想文化系统学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神会议召开。会议深入学习领会党的二十届四中全会精神，贯彻落实中宣部、省委宣传部部署和市委要求，安排我市宣传思想文化系统学习宣传贯彻工作。市委常委、宣传部部长徐超文出席并讲话。

昨日，全市宣传思想文化系统学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神会议召开。会议深入学习领会党的二十届四中全会精神，贯彻落实中宣部、省委宣传部部署和市委要求，安排我市宣传思想文化系统学习宣传贯彻工作。市委常委、宣传部部长徐超文出席并讲话。

会议指出，学习宣传贯彻好全会精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。要切实扛牢政治责任，以坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度自觉，扎实做好全会精神学习教育、宣传宣讲、研究阐释等各项工作，让全会精神在河洛大地落地生根、开花结果。

会议强调，全市宣传思想文化系统要把学习宣传贯彻全会精神与扎实做好当前各项工作、完成全年目标任务紧密结合，压紧压实工作责任，守牢文化领域安全底线，持续擦亮特色工作品牌，不断推动宣传思想文化工作提质增效、创新出彩。要认真落实全会关于文化建设的重大部署，围绕习近平总书记在河南考察时作出的“着力推动文化繁荣兴盛”重大要求，高质量制订工作方案，研究谋划“十五五”文化发展重点工作，为现代化洛阳建设营造良好舆论环境、凝聚强大精神力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）