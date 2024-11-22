洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
市委组织部传达学习党的二十届四中全会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.29 08:43
　　昨日，市委组织部召开部务会(扩大)会议，传达学习党的二十届四中全会精神，落实省委、市委要求，对组织部门学习贯彻工作进行部署。市委常委、组织部部长张敬华主持会议并讲话。

　　会议指出，学习好、宣传好、贯彻好全会精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。组织部门要在学懂弄通做实全会精神上走在前、作表率，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

　　会议强调，要原原本本学习全会《公报》等内容，深入学习领会“十五五”时期经济社会发展的指导思想、重大原则、主要目标、战略任务、重大举措、根本保证等，准确把握全会通过的《建议》的精神实质和实践要求，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。要把学习贯彻全会精神作为党员、干部教育培训的重要内容，纳入各级党校、干部学院的必修课，分层分级分批开展集中轮训和全覆盖培训，推动全会精神入脑入心、见行见效。要系统梳理全会赋予组织工作的新任务、新要求，紧扣全市改革发展稳定大局，突出抓好干部专业能力提升、党建引领基层高效能治理、产业紧缺人才引育、以高质量考核赋能高质量发展等工作，不断提高服务经济社会发展的质效，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强组织保证。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
        很多人害怕做胃镜，即便胃不舒服，也会选择忍一忍。近日网上有消息称，有更简单省事的方法，抽一管血就能知...
