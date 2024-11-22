洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
市人大常委会召开党组（扩大）会议
来源: 洛阳网 2025.10.29 08:42
　　昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议，传达学习党的二十届四中全会精神，以及省委、市委有关会议精神，研究部署贯彻落实工作。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议指出，党的二十届四中全会是在我国即将胜利完成“十四五”主要目标任务，进入基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期召开的一次十分重要的会议。全会审议通过的“十五五”规划建议，明确了未来五年的发展方向、奋斗目标、实现路径，将为2035年基本实现社会主义现代化奠定坚实基础。

　　会议强调，要把学习好宣传好贯彻好全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，学懂理论内涵、学透思想方法、学出实干成效，切实把学习成果转化为谋划工作的思路、推动落实的举措，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。要紧紧围绕全会精神谋划推进人大工作，坚定不移落实党的全面领导，坚持有思路、有特色、有亮点、有成效的工作标准，把准大局大势，谋准结合点、着力点、突破点，不断提高立法质量、增强监督实效、发挥代表作用、提升新闻宣传质效，奋力开创人大工作新局面。要持续加强自身建设，坚持以党的政治建设为统领，锤炼过硬政治能力、业务能力，锻造优良作风，倡树实干导向，打造忠诚干净担当的党组班子、人大队伍，以坚强的政治保证和组织保证赋能人大工作提质增效，为加快推进现代化洛阳建设贡献人大力量。

　　会议还研究了市人大常委会2026年立法、监督、代表、新闻宣传、自身建设等工作谋划情况。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳）
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
        很多人害怕做胃镜，即便胃不舒服，也会选择忍一忍。近日网上有消息称，有更简单省事的方法，抽一管血就能知...
