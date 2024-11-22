洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
连续七年全省首位！洛阳研究与试验发展经费投入强度公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.29 08:41
　　开栏语

　　蓝图催征，河洛潮涌。

　　日前召开的党的二十届四中全会，对未来5年发展作出了顶层设计和战略擘画，吹响了新征程上以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的嘹亮号角，为亿万人民团结奋斗擘画宏伟蓝图、凝聚奋进伟力。

　　“十五五”时期是加快推进现代化洛阳建设、建强中原城市群副中心城市的关键时期。即日起开设《挑大梁 走在前 不断开创现代化洛阳建设新局面》栏目，生动呈现全市上下自觉用全会精神武装头脑、指导实践、推动工作，踔厉奋发、勇毅前行，在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前，推动全会精神落地生根、形成生动实践。敬请关注。

　　记者从市科技局获悉，省统计局日前公布2024年河南省研究与试验发展经费投入统计公报。数据显示，去年我市研究与试验发展经费投入176.27亿元，研究与试验发展经费投入强度达到3.03%，连续7年位居全省第一，连续6年超过全国平均水平。

　　围绕“加快高水平科技自立自强”，党的二十届四中全会提出“全面增强自主创新能力”。作为衡量区域科技创新的关键指标之一，研究与试验发展经费投入强度是研发经费投入与国内生产总值之比，反映一个地区对研发活动资金支持力度及创新驱动发展水平。

　　根据该公报，2024年全省共投入研究与试验发展经费1275.10亿元，比上一年增长5.2%；研究与试验发展经费投入强度为2.01%，比上年提高0.01个百分点。分地区看，我省研究与试验发展经费投入超过百亿元的省辖市有2个，分别为郑州和洛阳。研究与试验发展经费投入强度超过全省平均水平的省辖市有6个，分别为洛阳、三门峡、郑州、新乡、焦作、漯河。其中，洛阳、三门峡、郑州投入强度分别为3.03%、2.99%、2.85%，均高于2.69%的全国平均水平。

　　去年以来，我市大力实施创新驱动发展战略，有力推动创新平台建设、创新主体培育、创新生态构建，加快推进科技创新与产业创新深度融合，以市场为导向、以企业为主体的政产学研用协同创新体系日益完善，为科技创新能力提升提供了有力支撑。

　　创新平台更强。我市着力打造集人才培养、科技创新、产业孵化等于一体的创新平台，构建以众创空间、孵化器、加速器、“智慧岛”等为载体的创新创业孵化链条。龙门实验室、中原美谷等创新平台新技术、新产品持续涌现，成为科技成果转化的大舞台。

　　创新主体更多。依托创新龙头企业树标引领行动、高新技术企业倍增计划、科技型中小企业“春笋”计划，我市促进“微成长、小升高、高变强”，培强育优创新主体。目前，全市科技型企业总量突破5000家，高新技术企业达到1610家，提前实现“十四五”倍增目标。

　　创新生态更优。着眼进一步解决科技成果转化不顺等问题，我市持续深化科技体制改革，探索选派企业“科技副总”、推进职务科技成果赋权和资产单列管理改革等，有力破解“不想转”“不会转”“不好转”。目前，我市省级科技成果转移转化示范区达5家，数量居全省首位。

　　市科技局相关负责人表示，下一步，我市将以培育提升企业创新能力，以融合推动成果高效转化，以改革激发创新内生动能，不断增强自主创新能力，加强关键核心技术攻关和成果产业化，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章贡献洛阳科技力量。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫)
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
