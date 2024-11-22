刘宏波：洛阳网“百姓呼声”用AI赋能 架起网络问政“连心桥”

“平台累计办理网民诉求97万余件，回复率98%以上。”在28日举行的第二十一届中国城市新闻网媒联盟联席会上，洛阳网总经理、执行总编辑刘宏波用一组扎实的数据，展示了“百姓呼声”网络问政栏目在新技术下的创新实践。

胶东在线10月28日讯(记者 王竞男 摄影 李刚)“平台累计办理网民诉求97万余件，回复率98%以上。”在28日举行的第二十一届中国城市新闻网媒联盟联席会上，洛阳网总经理、执行总编辑刘宏波用一组扎实的数据，展示了“百姓呼声”网络问政栏目在新技术下的创新实践。

刘宏波介绍，“百姓呼声”已接入124家部门，成为化解矛盾问题、正面引导网络舆论的重要平台。为方便网友反映问题，提升覆盖面和影响力，平台开发了手机端及百姓呼声微信小程序、抖音小程序等多端入口。

技术赋能是关键，平台设置超万个敏感关键词，并运用AI算法持续升级数据统计功能。此外，通过打造“呼声姐姐”短视频、“百姓呼声一周点评”等栏目，有效推动了问题解决，真正在市民与政府之间架起了一座“连心桥”。