洛阳举办“农机引领 耕植未来”网络主题宣传活动

28日，一场以“农机引领 耕植未来”为主题的网络主题宣传活动在洛阳精彩上演。

农机轰鸣奏响发展强音，创新浪潮涌动产业明天。

28日，一场以“农机引领 耕植未来”为主题的网络主题宣传活动在洛阳精彩上演。

本次活动由中共洛阳市委网信办、洛阳市工信局主办，媒体记者、网络达人循着农机产业发展脉络，先后走进博物馆、智创空间和企业研发生产一线，感受洛阳现代农机装备集群的硬核实力与蓬勃活力，用文字、图片和视频等全媒体作品，记录下这座城市深耕农机装备领域的创新突破与担当。

既见历史奔涌，也见未来已来。

在东方红农耕博物馆，一部浓缩的中国农机发展史诗娓娓道来。从早期简陋的农耕工具，到见证时代变迁的现代装备，一件件实物、一段段影像，生动再现中国农机从无到有、从弱到强的奋斗历程。在东方红智创空间，拖拉机模拟驾驶、精准农业技术、智慧农装Show、智慧农场沙盘等“智造先锋”悉数登场，“创新成果+创新体系”的展示科技感十足，多角度呈现智能时代农机创新成果及美好蓝图。

既见龙头起舞，也见协同担当。

作为行业龙头，中国一拖引领产业发展的多款高端产品在活动中接连亮相。除了多款动力换向、混合动力拖拉机格外亮眼，目前已实现量产的东方红LW3204更得到采访团一致点赞。该款产品填补我国300马力以上无级变速拖拉机市场空白，让我国农机装备制造业实现与世界同步。作为打造农机“关键关节”的配套企业，开创科技则抢抓工业设备更新机遇，大力推进数智化生产，凭借收获机四驱驱动桥东北地区市场占有率超90%，正加速成为区域农业机械核心部件供应的主导力量。

既见单兵突破，也见联合创新。

构建起覆盖毛坯铸造、机械加工、钢材下料、部件焊接、装配生产等在内的全流程产业链，洛阳路通以“大马力农业装备解决方案提供商”为核心定位，今年以来在共建“一带一路”国家市场收获颇丰，出口量实现大幅度增长。与河南科技大学、洛阳理工学院强化产学研合作，洛阳福格森推动融合北斗导航和移动互联网技术的大数据系统等成果诞生，该企业“牵手”龙门实验室的多款先进农机也在逐步落地。

为期一天的观摩，令采访团成员收获满满。“充分感受到助力‘端牢中国饭碗’的‘洛阳力量’！”央广网记者李亚林不禁感叹道，“后续我们将持续关注和强化报道，让更多人体会洛阳农机的创新突破与魅力。”

“不来不知道，没想到洛阳产业这么牛，让我们更自豪，更有干劲了！”长期活跃在自媒体一线的网络达人“尤尤说洛阳”高兴地说。

集群发展还在路上。根植于农机装备产业发源地的硬核实力，凭借成功入选国家先进制造业集群的澎湃动力，随着洛阳现代农机装备集群建设不断深化，这片土地必将孕育出更多链接丰收的创新成果，为中国农业现代化贡献更强“洛阳力量”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张醒 文/图）