张玉杰主持召开市政府党组（扩大）会议
来源: 洛阳网 2025.10.28 20:18
张玉杰主持召开市政府党组（扩大）会议
传达学习贯彻党的二十届四中全会精神

　　28日，市政府党组书记、市长张玉杰主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习党的二十届四中全会精神，认真落实省委和市委部署要求，研究政府系统学习宣传和贯彻落实工作。

　　会议认为，党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上举行的一次十分重要的会议。习近平总书记所作的工作报告和重要讲话，总结了党的二十届三中全会以来党和国家各项事业取得的新进展、新成就，对贯彻落实全会精神、做好各方面工作提出了明确要求。全会通过的《建议》，对未来五年发展作出顶层设计和战略擘画，是指导“十五五”时期经济社会发展的纲领性文件。

　　会议强调，市政府党组和市政府各部门要按照党中央统一部署，认真落实市委常委会(扩大)会议工作要求，把学习好宣传好贯彻好全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，自觉用全会精神武装头脑、指导实践、推动工作，确保全会精神在洛阳落地生根、形成生动实践。要深入学习领会全会精神，准确把握“十四五”时期我国发展取得的重大成就，准确把握“十五五”时期的重要地位和发展环境，准确把握“十五五”经济社会发展的指导方针、主要目标、战略任务和根本保证，更加坚定自觉地拥护“两个确立”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署。要自觉对标对表，把学习贯彻全会精神与学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神结合起来，吃透精神实质，把握实践要求，深化对事关洛阳长远发展重大问题的研究，科学编制“十五五”发展规划，着力建强中原城市群副中心城市，在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前。要扎实做好四季度工作，加强经济运行监测调度，加强风险隐患排查治理，切实抓好民生保障，打好秋冬季节大气污染防治攻坚战，确保完成全年目标任务、实现“十四五”顺利收官。要细致谋划明年重点工作，对重点工作、重要政策、重大项目等早部署、早争取、早谋划，确保实现“十五五”良好开局。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
