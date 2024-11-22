洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
去化率93.7%！洛阳楼宇经济拔节更新
去化率93.7%！洛阳楼宇经济拔节更新
来源: 洛阳网 2025.10.28 19:33
　　咖啡香气氤氲，创新火花激荡。

　　28日，推开位于洛阳市西工区嘉豫门大街与唐宫路交叉口的九洲城大厦的玻璃门，年轻人们正在共享办公室热烈讨论，一派生机勃勃。

　　谁也想不到，这栋今年3月才投入运营的大楼，如今已成为2000余个就业岗位的“家”。

　　“不试不知道，只要路子对了，传统行业也能站在风口。”耀焯环境科技公司副总经理蒋红杰说起试水直播的经历，依然难掩激动。在他的办公室里，手机支架、补光灯取代了传统的办公摆设——从4月开始，这家从事中央空调、市政绿化的传统企业，通过小红书、抖音把订单做到了安徽、西安等城市，销售额同比增长35%。

　　这一切转变，始于这栋24层大楼里的一个“量身定制”。

　　“以前都说拎包入住，如今商务办公也可以拎包开工了。”蒋红杰指着办公室说，进驻前楼宇工作人员几番沟通了解需求，连装修风格都是量身定制的。这种“管家式服务”让企业从入驻第一天就能全心投入业务。

　　九洲城大厦总经理陈瑞峰更喜欢把这栋楼称为“不冒烟的工厂”。在他眼中，4.3万平方米的空间不只是物理载体，更是产业生态的孵化器。为丰富楼宇配套，他们特意引进了年轻人喜爱的咖啡店、便利店，让整个空间不仅充满现代气息，更洋溢着青春活力——这里从业者大多在22岁到35岁之间。

　　数据显示，这座“垂直产业园”已成功引入60家企业，出租和自用面积占总面积的93.7%，实现了惊人的“去化速度”。

　　九洲城大厦的快速崛起，是洛阳楼宇经济发展的一个缩影。

　　在洛阳863创智广场，禾沃文化传媒公司负责人曹大雨道出了另一栋楼的故事：“10年前，这里的创业氛围和平台服务吸引了我们进驻。”从计算机软件开发到如今的MCN孵化，平台既见证了公司成长，也助力了公司发展。

　　863创智广场探索的是一条产业链互补之路——推动楼宇内企业之间资源匹配，逐步形成了以大数据、人工智能为主，电子商务、文化创意为辅的产业结构。截至目前，这里已进驻企业近400家，累计培育高新技术企业32家、“规模以上”企业26家。

　　洛阳市按照“一楼一策”的发展思路，正全力打造涧西牡丹广场片区、西工周王城广场片区、洛龙开元湖片区、涧西周山智慧岛片区、洛龙大数据产业园片区、伊滨科技大厦片区等六大楼宇经济核心区域。截至2024年年底，全市盘活城市区闲置楼宇面积31万平方米，重点培育楼宇78栋，进驻企业超7000家，培育了税收亿元楼5栋。

　　如今在洛阳，一幢幢楼宇正在拔节更新。后续，洛阳市将联动开展文商旅街区、平台经济、楼宇经济等工作，构建楼宇载体、平台支撑、街区服务的发展格局。按照“一楼一特色”的发展模式，预计2025年全市商务楼宇新增入驻企业将超1700家，去化面积超10万平方米。

　　从九洲城大厦的“拎包开工”到863创智广场的产业链互补，这些拔地而起的楼宇正在重新定义城市的经济地理。当企业在这些“垂直社区”里相互赋能、共同成长，一栋楼就不再只是钢筋水泥的集合，而正成为洛阳城市经济跳动的新心脏。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 付晶晶 乔安新 文/图）
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
