190家企业揽才！洛阳这场大型招聘会有1200余人达成就业意向

28日，2025年洛阳金秋招聘月大型室外招聘会在泉舜广场举行。本次招聘会分为上午场和下午场，共有190家企业晒薪资福利揽才，活动吸引6319名求职者现场参与，1264人初步达成就业意向。

28日，2025年洛阳金秋招聘月大型室外招聘会在泉舜广场举行。本次招聘会分为上午场和下午场，共有190家企业晒薪资福利揽才，活动吸引6319名求职者现场参与，1264人初步达成就业意向。

记者在招聘会现场看到，参与招聘的企业不乏宁德时代洛阳基地、洛阳龙飞服饰有限公司、中集凌宇汽车有限公司等重点企业，涉及机械制造、家电家居、教育培训、医疗健康、家政服务等多个行业，提供律师、行政、生产技术员、车间普工、新媒体运营、市场专员、电商客服等6124个岗位。现场，企业纷纷亮出“绩效奖金”“带薪年假”“包食宿”等福利引人驻足咨询，还有部分企业面向市民提供免费技能培训以增加就业机会，面向残疾人优先安置等，促进高质量充分就业。

岗位众多，求职者也挑花了眼，薪资待遇、离家距离、晋升机制、岗位稳定性等是求职者们考虑的主要因素。

“我看中了一个物业岗，但是离家太远了，往返不太方便，如果能在我家附近会更好些。”求职者刘先生手握多张招聘单，在其中寻求最佳职位。人群中，大学生小张也向多家招聘企业递上简历并填写了求职信息。“现在部分企业可以提供岗前培训，对于没有经验的大学生来说比较友好。”小张说，兼顾到租房等生活成本，如果薪资待遇合适她愿意一试。活动当天，共有1264人达成初步就业意向。

目前洛阳已启动2025年金秋招聘月系列活动，主题为“‘就’在金秋、‘职’面未来”，将持续至11月。除本场大型综合室外招聘会外，还有多个辖区专场招聘会和一场校企合作交流活动，帮助劳动者求职和企业招聘，更好促进人力资源供需匹配。

10月30日，“服务赋能·汇聚西工”-现代服务业西工区专场招聘会将在洛阳市人力资源市场(市民之家二楼)举行。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李培博 文/图）