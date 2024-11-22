明后两天，洛阳部分地区有零星小雨

明天就是重阳节了，这是一个充满温情的日子，民间素来有登高赏秋、感恩敬老的传统。
洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空短波槽和地面均压场的共同影响，部分地区有雾和零星小雨。
具体预报
10月28日(今天)夜里：多云，夜里到凌晨有雾。
10月29日(周三)：多云到阴天，南部山区有零星小雨，气温9℃～17℃。
10月30日(周四)：多云到阴天，傍晚前后有零星小雨，气温10℃～19℃。
10月31日(周五)：多云转晴天，西北风3级左右，气温10℃～21℃。
11月1日(周六)：晴天，气温8℃～21℃。
11月2日(周日)：晴天转多云，气温7℃～18℃。
11月3日(周一)：多云到晴天，气温7℃～19℃。
11月4日(周二)：多云，气温8℃～20℃。
（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
