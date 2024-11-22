洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
11月是“森林防火宣传月” 洛阳市将举行七项专题活动
来源: 洛阳网 2025.10.28 19:41
　　11月是河南省“森林防火宣传月”。10月28日，记者从洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会获悉，洛阳市将围绕“排查治理风险隐患，筑牢森林火灾防线”这一主题，举行集中宣传、练兵比武、警示教育等7项专题活动，提升全民森林防火意识和自救能力。

　　“森林防火宣传月”集中宣传活动

　　利用全媒体、手机短信、公交车播报、林区高音喇叭、宣传车队集中等手段，制作森林防灭火公益广告和警示教育片，设置宣传栏、警示牌，张贴宣传标语和森林防火通告，集中做好森林防灭火宣传工作。

　　森林防灭火“大练兵大比武”活动

　　组织森防队伍和护林员等开展携装巡护、装备演示演练，组织森林防灭火志愿者服务活动，通过摆放宣传展板、设立志愿服务台、发放宣传资料等形式，广泛宣传火源管理法规和防火紧要期要求。

　　森林防灭火“五进”专题活动

　　推动森林防灭火知识“进林区、进社区、进校园、进农村、进家庭”，组织森林防灭火微视频大赛，开展“森林防火进校园”“小手拉大手”宣传教育。

　　森林防灭火“案例警示教育”活动

　　以典型森林火灾案例开展森林火灾警示教育宣传。公开曝光本地区典型火灾案例、违规用火行为和人员处理情况，增强全社会森林火灾防范意识。

　　避险常识“科普宣传教育”活动

　　深入景区、火灾多发区和学校等人员集中场所，宣传进入林区“十不准”等知识，倡导文明祭扫，加强对林农、林区工程施工人员、祭祀人员等教育管理，加强隐患排查治理和火源管理的宣传。

　　火灾扑救技能“送教下基层”活动

　　加强对森林防灭火人员的教育培训和实操训练，通过举办培训班和网络教育等方式，提升森林防灭火人员能力水平。

　　违规野外用火“举报有奖”活动

　　开通举报热线，受理核查举报线索，鼓励群众举报森林火灾隐患举报行为，依法处理违规野外用火，加大对造成火灾肇事者追究处理。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
