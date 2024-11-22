洛阳通用消费券首期带动消费超4834万元

洛报融媒记者28日从洛阳市商务局获悉，日前，2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季通用消费券(第一期)核销工作结束，累计带动消费超4834万元。据悉，第二期消费券暂定于11月21日面向市民发放，将持续为洛阳消费市场注入新活力。

洛报融媒记者28日从洛阳市商务局获悉，日前，2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季通用消费券(第一期)核销工作结束，累计带动消费超4834万元。据悉，第二期消费券暂定于11月21日面向市民发放，将持续为洛阳消费市场注入新活力。 洛报融媒记者28日从洛阳市商务局获悉，日前，2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季通用消费券(第一期)核销工作结束，累计带动消费超4834万元。据悉，第二期消费券暂定于11月21日面向市民发放，将持续为洛阳消费市场注入新活力。 2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季是洛阳市激发消费潜力、提振市场信心的重要举措之一。首期通用消费券面值为20元，通过支付宝、云闪付、美团、抖音等线上平台同步发放，覆盖零售、餐饮等贴近市民日常生活的重点领域。 据统计，截至10月21日核销截止时间，首期消费券共计发放“满100减20”消费券50万张，发放总金额为1000万元，实际领券金额超995万元，最终核销金额超628万元，直接带动消费超4834万元，有力推动了零售、餐饮等实体商户客流量与销售额的双重提升。 后续，洛阳将结合元旦等重要消费节点，进一步扩大消费券覆盖范围，强化线上线下联动，鼓励参与商户配套开展折扣让利、积分兑换等叠加优惠，形成“政府补贴、企业让利、市民得惠”的良性循环机制，持续巩固和扩大促消费活动成果，惠及广大市民与本地企业。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 宋育伟 乔安新 文/图）