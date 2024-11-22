和谐共生！洛阳拥有野生陆栖脊椎动物565种

万物各得其和以生，各得其养以成。10月28日，“2025年河南省野生动物保护宣传月”洛阳市主题宣传活动在汝阳县举行，深入学习贯彻习近平生态文明思想，进一步增强全社会保护野生动物意识，共同维护生物多样性和生物安全，促进人与自然和谐共生。

洛阳地处南北生物交汇带，山川秀美、生态富集，独特的自然条件孕育了丰富的野生动物资源。全市现有野生陆栖脊椎动物565种，占河南省的91.87%，国家重点保护野生动物121种，其中，国家一级25种，国家二级96种。活动现场，林业部门通过组织科普宣讲、工作交流、集体签名等活动，积极传播保护理念，呼吁广大群众从我做起，当好野生动物保护的践行者。

近年，洛阳市坚持生态优先、绿色发展，持续强化野生动物保护举措，不断完善自然保护地体系，相继建立42处国家级和省级自然保护地，为野生动物提供了良好栖息环境；持续加大执法力度，强化联动执法，从猎捕、运输、出售、购买等全链条全环节开展排查整治，筑牢生态安全防线；广泛开展宣传教育，擦亮黄河流域“湿地观鸟节”品牌，持续开展“世界野生动植物日”“爱鸟周”等主题宣传活动，引导群众积极参与到环境保护和生物多样性保护的行动中来。如今，中华斑羚、林麝、黑鹳、中华秋沙鸭等珍稀动物频现山林湿地，成为洛阳生态环境持续向好的生动见证。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图 通讯员 赵攀)