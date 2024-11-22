市委常委会召开会议 陈春江主持

27日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话和重要文章精神，中央城市工作会议、省委城市工作会议精神，以及省委书记刘宁在洛阳市领导干部会议上的讲话精神，研究城市工作、经济运行、民生保障、安全稳定工作。省委常委、市委书记陈春江主持会议。

会议传达学习了习近平总书记在全球妇女峰会开幕式上的主旨讲话精神，强调要加强妇女思想政治引领，激发女性创新创业活力，依法维护女性合法权益，推动妇女事业高质量发展。传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议》，强调要深入贯彻习近平外交思想，深度融入共建“一带一路”，发掘外事资源，做好对外宣传，深入开展民间交往，着力推动高水平对外开放。传达学习了习近平总书记致联合国粮食及农业组织成立80周年的贺信、给中国农业大学全体师生的回信精神，强调要扛稳粮食安全重任，守牢耕地红线，强化农业科技和装备支撑，为推进乡村全面振兴提供有力保障。

会议传达学习了中央城市工作会议、省委城市工作会议精神，研究部署全市城市工作。会议强调，要认真学习贯彻中央、省委城市工作会议精神，深刻认识做好新时代城市工作的重大意义，认清城市发展阶段的重大变化，准确把握城市工作重点任务，从全国全省大局中找准洛阳城市定位，提升城市宜业宜居水平，提升城市经济发展质量，提升城市治理效能，统筹推动县域高质量发展，加强党对城市工作的全面领导，加快建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。

会议传达学习了省委书记刘宁在洛阳市领导干部会议上的讲话精神。会议强调，要旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，认真落实省委省政府对洛阳工作的要求，加快建强中原城市群副中心城市，在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前。要凝心聚力推动高质量发展，大力发展先进制造业，做大做强文旅产业，提升城市发展能级，推动县域高质量发展，加快建设“美丽洛阳”，深化重点领域改革，统筹发展和安全，在高质量发展上不断取得新成效。要扎扎实实抓好社会治理，健全党领导下的社会治理体系，用心用情凝聚服务群众，持续抓基层、强基础、固根本，加强法治和诚信建设，有效防范化解重点领域风险，不断提升社会治理现代化水平。要坚持用改革精神和严的标准管党治党，锲而不舍贯彻中央八项规定精神，弘扬务实重干的工作作风，推动全面从严治党向纵深发展。市委常委会要把加强自身建设作为永恒课题，当好对党忠诚的表率、担当作为的表率、为民服务的表率、团结协作的表率、清正廉洁的表率，在加快推进现代化洛阳建设中发挥关键作用。

会议分析研判了全市前三季度经济运行情况，对进一步做好四季度经济工作进行安排部署。会议强调，要加强经济运行监测调度，加快推进重点项目建设，加大精准招商力度，大力提振消费，做好助企纾困，有效防范化解经济领域风险，提早谋划明年经济工作，确保完成全年和“十四五”主要目标任务，为实现“十五五”良好开局打好基础。

会议还研究了全市民生保障、安全稳定工作，强调要深入践行以人民为中心的发展思想，坚持“人民至上、生命至上”理念，抓实抓细安全生产，兜牢基层“三保”底线，积极稳妥化解债务风险，扎实做好保交楼、保回迁、保供暖等重点民生保障，用心用情做好信访工作，为经济社会高质量发展营造安全稳定的良好环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)