洛阳今年燃气取暖的补贴还有吗？最新回应来了

近日有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：前几年用燃气取暖还有补贴，今年使用燃气取暖还有优惠政策吗？

新奥华油燃气公司回复：为贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，我公司多年来一直配合市政府推动洛阳大气污染治理开展清洁能源供暖项目，2016年前后国家及河南省先后出台了北方地区冬季清洁供暖规划、天然气替代煤等系列方案，参照有关政策，我公司自筹资金对洛阳市城区集中供暖区域外的“气代煤”独立采暖的居民用户给予每户11月15日至次年3月15日供暖季期间，第一阶梯天然气(平价气)用量由50立方米/月增加到150立方米/月的优惠政策。

鉴于国家相关政策已于2020年期满，目前并未有新的延续文件，我公司也同步暂停该优惠政策，等待后续国家如有新政策文件发布后，我公司将第一时间实时出具新的优惠方案。

