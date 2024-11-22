洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳网荣获中国城市网盟多项大奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.28 10:46
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今日，第二十一届(2025)中国城市新闻网媒联盟联席会在山东烟台开幕。会上揭晓“2025城市新闻网媒年度奖”，洛阳网荣获多个奖项。其中，洛阳网执行总编辑刘宏波荣获年度人物奖，新闻专题《习近平总书记在河南考察》摘得优秀作品奖，创新产品AI应用《AI高考志愿填报》斩获创新创意奖，三大奖项涵盖人物、内容、技术创新三大维度，全面展现了洛阳网在媒体融合发展中的综合实力。

　　作为主流媒体，洛阳网在重大主题报道中始终彰显责任担当。今年5月，习近平总书记在河南考察期间，洛阳网精心打造大型新闻专题《习近平总书记在河南考察》。以独特的视角、丰富的内容和多元的形式，为公众打开了一扇深入了解习近平总书记考察动态、领悟重要讲话精神的重要窗口。

新闻专题《习近平总书记在河南考察》

　　在媒体创新领域，洛阳网同样走在前列。今年高考季推出的AI高考志愿填报应用，依托“权威数据底座+专业大模型+人机协同机制”，构建起覆盖志愿填报全流程的智能化服务体系。这一创新应用精准破解了传统志愿填报中信息零散、决策盲目、资源不均等痛点，以科学高效的服务为考生和家长保驾护航，成为媒体技术赋能民生的典型案例。

AI应用《AI高考志愿填报》

　　据悉，中国城市新闻网媒联盟成立于2004年，是汇聚全国100多家优质城市新闻网站及新媒体矩阵的权威组织，其年度评选代表着国内城市网媒领域的最高水准之一。网盟联席会每年举办一次，已成为城市媒体交流协作、展示城市形象的重要平台。

　　作为洛阳市委宣传部主管、洛阳日报社主办的国家一类新闻网站，洛阳网自1997年创办以来，已从单一新闻网站发展为覆盖PC端、手机端、短视频平台等多渠道的融媒体矩阵，综合覆盖受众超6000万，是洛阳地区极具影响力的综合性城市门户网站。

　　此次获奖，是对洛阳网在新闻传播、媒体融合、技术创新等方面工作的高度肯定。未来，洛阳网将继续坚守主流媒体使命，以守正创新为导向，深化数字技术赋能，打造更多有思想深度、有情感温度、有传播力度的优质内容，为中原大地推进中国式现代化建设贡献媒体力量。(洛报融媒·洛阳网记者 赵彤彤)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
        很多人害怕做胃镜，即便胃不舒服，也会选择忍一忍。近日网上有消息称，有更简单省事的方法，抽一管血就能知...
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
  • ·流感后声音嘶哑难愈 医生从女子气道清出异常覆盖物
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江主持召开市委常委会（扩大...
  • 融入时尚国潮元素！洛阳二郎庙城...
  • 温差10℃以上！未来一周洛阳无明...
  • 重阳将至，洛阳这些景区推出敬老...
  • 耕耘希望！洛阳铺展乡村全面振兴...
  • 市委党校组织学员到浙江大学学习
  • 洛阳生态环境质量屡创新纪录
  • 最高奖100万元！洛阳启动2024年度...
  • 宜居和美！洛阳农村人居环境焕然一新
  • 洛阳牢记嘱托让黄河成为造福人民...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    展示非遗技艺 弘扬...
    济新高速公路项目...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605