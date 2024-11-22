洛阳网荣获中国城市网盟多项大奖

今日，第二十一届(2025)中国城市新闻网媒联盟联席会在山东烟台开幕。

今日，第二十一届(2025)中国城市新闻网媒联盟联席会在山东烟台开幕。会上揭晓“2025城市新闻网媒年度奖”，洛阳网荣获多个奖项。其中，洛阳网执行总编辑刘宏波荣获年度人物奖，新闻专题《习近平总书记在河南考察》摘得优秀作品奖，创新产品AI应用《AI高考志愿填报》斩获创新创意奖，三大奖项涵盖人物、内容、技术创新三大维度，全面展现了洛阳网在媒体融合发展中的综合实力。

作为主流媒体，洛阳网在重大主题报道中始终彰显责任担当。今年5月，习近平总书记在河南考察期间，洛阳网精心打造大型新闻专题《习近平总书记在河南考察》。以独特的视角、丰富的内容和多元的形式，为公众打开了一扇深入了解习近平总书记考察动态、领悟重要讲话精神的重要窗口。

新闻专题《习近平总书记在河南考察》

在媒体创新领域，洛阳网同样走在前列。今年高考季推出的AI高考志愿填报应用，依托“权威数据底座+专业大模型+人机协同机制”，构建起覆盖志愿填报全流程的智能化服务体系。这一创新应用精准破解了传统志愿填报中信息零散、决策盲目、资源不均等痛点，以科学高效的服务为考生和家长保驾护航，成为媒体技术赋能民生的典型案例。

AI应用《AI高考志愿填报》

据悉，中国城市新闻网媒联盟成立于2004年，是汇聚全国100多家优质城市新闻网站及新媒体矩阵的权威组织，其年度评选代表着国内城市网媒领域的最高水准之一。网盟联席会每年举办一次，已成为城市媒体交流协作、展示城市形象的重要平台。

作为洛阳市委宣传部主管、洛阳日报社主办的国家一类新闻网站，洛阳网自1997年创办以来，已从单一新闻网站发展为覆盖PC端、手机端、短视频平台等多渠道的融媒体矩阵，综合覆盖受众超6000万，是洛阳地区极具影响力的综合性城市门户网站。

此次获奖，是对洛阳网在新闻传播、媒体融合、技术创新等方面工作的高度肯定。未来，洛阳网将继续坚守主流媒体使命，以守正创新为导向，深化数字技术赋能，打造更多有思想深度、有情感温度、有传播力度的优质内容，为中原大地推进中国式现代化建设贡献媒体力量。(洛报融媒·洛阳网记者 赵彤彤)