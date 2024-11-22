灵活就业人员如何申请停缴住房公积金？最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：灵活就业人员公积金贷款还完怎么封存账户？

市住房公积金管理中心回复：灵活就业人员申请停缴应满足未使用公积金贷款或公积金贷款已结清的条件。

一、窗口受理

职工本人到洛阳市住房公积金管理中心业务经办网点提交申办资料。

1.填制《洛阳市住房公积金灵活就业人员停缴申请表》。

2.申请人本人身份证原件

二、网上办理

职工本人登录洛阳市住房公积金管理中心网上业务大厅(个人版)https://www.lyzfgjj.com/login.do，按提示办理停缴、续缴、月缴存额变更和银行卡号变更业务。

