北宋皇陵：刻在田野上的宋史

从洛阳市中心向东，过偃师，入巩义，地势渐低。

伊洛河在巩义汇入黄河。石像生立在高粱地里，牧羊人倚着石羊歇脚，汽车从陵阙旁呼啸而过——时光在这里被压缩了千年。在汴洛之间这片看似寻常的中原大地上，静卧着中国最独特的皇陵群：北宋皇陵。

“巩”有巩固、拱卫之意。巩义旧称巩县，南依嵩山，北临黄河，历史上长期归属洛阳。

显德七年(公元960年)，赵匡胤发动陈桥兵变，建立宋朝。

宋太祖赵匡胤以开封为东京，以洛阳为西京，杯酒释兵权，平定天下，结束了唐末五代十国时期长达半个多世纪的分裂局面，并将父母遗骨迁葬到巩县永安陵。北宋皇帝死葬河洛，就此形成定制。

巩义宋陵枕河蹬山

北宋九帝，除了被金兵掳走的徽、钦二帝，其余七帝均葬在巩义。加上太祖之父赵弘殷的永安陵，巩义皇陵区实有“七帝八陵”：宋宣祖永安陵、宋太祖永昌陵、宋太宗永熙陵、宋真宗永定陵、宋仁宗永昭陵、宋英宗永厚陵、宋神宗永裕陵、宋哲宗永泰陵。

宋陵规模宏大，气势雄伟。围绕帝陵，还有皇后陵，以及皇室宗亲、名将勋臣的墓冢数百座。

由于南宋帝陵不成气候，一般称北宋皇陵为宋陵。与明清皇陵的森严隔绝不同，现在的宋陵不是封闭景区，而是镶嵌在田野、村庄、公园里的生活布景，没有围墙，不收门票，大宋皇帝与寻常百姓共享同一片山河。

这里不仅长眠着北宋帝王，更藏着河洛文化的瑰宝，沉睡着文化巅峰时代的民族记忆，见证着王朝的兴衰。陵前石刻群宛如立体的“百科全书”，对研究宋代政治、经济、文化、艺术、科技等具有重要价值：驯象人的异域装扮，诉说着海上丝绸之路的荣耀；残损的石翁仲，封印了“靖康之难”的耻辱……

北宋亡国后，宋陵被毁，只剩陵前石像生默默守望千年岁月。 1982年，宋陵被列为全国重点文物保护单位，陆续修复，展示。如今，永昭陵前，广场舞的旋律每天定时响起；永熙陵旁，村民端着饭碗聊天……宋陵早已融入当地人的日常。