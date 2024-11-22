洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

定鼎门：丝路驼队入洛第一门
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.28 08:49
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
定鼎门遗址博物馆

　　自8月22日从新疆哈密巴里坤启程以来，“东天山来的骆驼队”一路朝着洛阳前行，持续引发社会关注。目前，驼队已走过甘肃省金昌市永昌县。

　　洛阳作为丝绸之路的东方起点，至今仍保留着许多与丝路相关的文物古迹、地名风俗与饮食文化。定鼎门遗址，就是其中具有代表性的历史见证。

　　隋唐洛阳城定鼎门，是沿丝绸之路向东来的商队入洛第一门。这座城门，如同隋唐时期丝路贸易的“通关口岸”，曾见证无数胡商牵着满载的骆驼，在此踏入中原王朝的繁华腹地。

　　定鼎门是隋唐洛阳城外郭城正南门，坐落于隋唐洛阳城中轴线上。隋大业元年(公元605年)，隋炀帝营建东都，次年迁都洛阳，成为首位通过定鼎门的皇帝。

　　“定鼎门始建于隋代，初名建国门，唐代更名为定鼎门。”市隋唐史学会会长王恺介绍，该城门相继被唐、后梁、后唐、后周和北宋定为外郭城正门，直至北宋末年才逐渐废弃，作为郭城南垣正门的时间长达530年。

　　定鼎门不仅是隋唐洛阳城的正门，更是丝绸之路东方起点的重要标志。2007年，考古工作者在定鼎门遗址发掘中发现，门址南侧路面上留存着清晰、密集的骆驼蹄印。有专家分析认为，这些蹄印能够保存千年，得益于特殊的自然条件——一场大雨使路面变得松软，驼队经过留下深痕，随后再次降雨带来的覆土将其封存，从而造就了这份跨越千年的丝路记忆。

　　据史料记载，隋代在定鼎门外设立四方馆，专门接待西域诸国及外国使臣、商贾。唐代沿袭此制，使这里成为洛阳最重要的涉外区域。

　　王恺介绍，经定鼎门入洛的胡商，多前往南市进行贸易。南市作为当时洛阳最重要的国际性市场，规模横跨两个里坊，其遗址位于今洛龙区安乐街道曙光社区一带。

　　“在唐代鼎盛时期，寓居洛阳的胡人有数万之多。”王恺说，这些来自中亚、西亚的商贾多经定鼎门进入洛阳，带来香料、珠宝，带走丝绸、瓷器，促进了东西方物质文化的深度交流。

　　如今，在洛阳博物馆展出的大量唐代三彩骆驼及牵驼俑，生动再现了当年丝路商队的景象。1981年，在龙门东山发现的安菩夫妇墓中出土的罗马金币，更是丝绸之路商贸往来的直接物证，印证了当时洛阳与西方世界的经济文化交流。

　　2009年10月30日，定鼎门遗址博物馆正式开馆。2014年6月22日，定鼎门遗址作为中国与吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦三国跨国联合申报的丝绸之路项目中的遗址点之一，成功列入《世界遗产名录》。

　　目前，“东天山来的骆驼队”正向甘肃武威方向行进，预计12月上旬抵达洛阳。届时，这座见证了千年丝路历史的城门，将再次迎来驼队的足迹，实现一次跨越古今的丝路回响。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
        很多人害怕做胃镜，即便胃不舒服，也会选择忍一忍。近日网上有消息称，有更简单省事的方法，抽一管血就能知...
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
  • ·流感后声音嘶哑难愈 医生从女子气道清出异常覆盖物
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江主持召开市委常委会（扩大...
  • 融入时尚国潮元素！洛阳二郎庙城...
  • 温差10℃以上！未来一周洛阳无明...
  • 重阳将至，洛阳这些景区推出敬老...
  • 耕耘希望！洛阳铺展乡村全面振兴...
  • 市委党校组织学员到浙江大学学习
  • 洛阳生态环境质量屡创新纪录
  • 最高奖100万元！洛阳启动2024年度...
  • 宜居和美！洛阳农村人居环境焕然一新
  • 洛阳牢记嘱托让黄河成为造福人民...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    展示非遗技艺 弘扬...
    济新高速公路项目...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605