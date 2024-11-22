定鼎门：丝路驼队入洛第一门

自8月22日从新疆哈密巴里坤启程以来，“东天山来的骆驼队”一路朝着洛阳前行，持续引发社会关注。目前，驼队已走过甘肃省金昌市永昌县。

定鼎门遗址博物馆

自8月22日从新疆哈密巴里坤启程以来，“东天山来的骆驼队”一路朝着洛阳前行，持续引发社会关注。目前，驼队已走过甘肃省金昌市永昌县。

洛阳作为丝绸之路的东方起点，至今仍保留着许多与丝路相关的文物古迹、地名风俗与饮食文化。定鼎门遗址，就是其中具有代表性的历史见证。

隋唐洛阳城定鼎门，是沿丝绸之路向东来的商队入洛第一门。这座城门，如同隋唐时期丝路贸易的“通关口岸”，曾见证无数胡商牵着满载的骆驼，在此踏入中原王朝的繁华腹地。

定鼎门是隋唐洛阳城外郭城正南门，坐落于隋唐洛阳城中轴线上。隋大业元年(公元605年)，隋炀帝营建东都，次年迁都洛阳，成为首位通过定鼎门的皇帝。

“定鼎门始建于隋代，初名建国门，唐代更名为定鼎门。”市隋唐史学会会长王恺介绍，该城门相继被唐、后梁、后唐、后周和北宋定为外郭城正门，直至北宋末年才逐渐废弃，作为郭城南垣正门的时间长达530年。

定鼎门不仅是隋唐洛阳城的正门，更是丝绸之路东方起点的重要标志。2007年，考古工作者在定鼎门遗址发掘中发现，门址南侧路面上留存着清晰、密集的骆驼蹄印。有专家分析认为，这些蹄印能够保存千年，得益于特殊的自然条件——一场大雨使路面变得松软，驼队经过留下深痕，随后再次降雨带来的覆土将其封存，从而造就了这份跨越千年的丝路记忆。

据史料记载，隋代在定鼎门外设立四方馆，专门接待西域诸国及外国使臣、商贾。唐代沿袭此制，使这里成为洛阳最重要的涉外区域。

王恺介绍，经定鼎门入洛的胡商，多前往南市进行贸易。南市作为当时洛阳最重要的国际性市场，规模横跨两个里坊，其遗址位于今洛龙区安乐街道曙光社区一带。

“在唐代鼎盛时期，寓居洛阳的胡人有数万之多。”王恺说，这些来自中亚、西亚的商贾多经定鼎门进入洛阳，带来香料、珠宝，带走丝绸、瓷器，促进了东西方物质文化的深度交流。

如今，在洛阳博物馆展出的大量唐代三彩骆驼及牵驼俑，生动再现了当年丝路商队的景象。1981年，在龙门东山发现的安菩夫妇墓中出土的罗马金币，更是丝绸之路商贸往来的直接物证，印证了当时洛阳与西方世界的经济文化交流。

2009年10月30日，定鼎门遗址博物馆正式开馆。2014年6月22日，定鼎门遗址作为中国与吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦三国跨国联合申报的丝绸之路项目中的遗址点之一，成功列入《世界遗产名录》。

目前，“东天山来的骆驼队”正向甘肃武威方向行进，预计12月上旬抵达洛阳。届时，这座见证了千年丝路历史的城门，将再次迎来驼队的足迹，实现一次跨越古今的丝路回响。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）