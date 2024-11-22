洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市图书馆上架1900册新书
来源: 洛阳网 2025.10.28 08:49
　　秋日天气渐凉，不如捧一本好书温暖心扉。记者昨日从洛阳市图书馆获悉，该馆上架了一批新书，读者可趁闲暇时光，开启求知旅程，细细品味文字的力量。

　　据介绍，市图书馆的新书专架更新了1900册精选好书，涵盖文学、历史、哲学等领域。本次更新聚焦于哲学思辨、文学经典、现代散文等方面书籍，譬如加缪的经典之作《西西弗神话》、季羡林的散文精品集《悲喜自渡》，以及兼具学术性与普及性的《屈原与楚辞》《唐诗所以然》等著作，带领读者解读经典、破译名篇。

　　新书专架位于市图书馆3楼借阅区入口东侧。这里采光良好、座椅舒适，还有醒目标识指引。借阅区开放时间为8：30至18：00，所有新书均可借阅。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张圆玲 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
