我国首批制造业数字化转型促进中心建设主体名单公布 洛阳一企业成功入选

记者从市工信局获悉，近日工信部公布首批制造业数字化转型促进中心建设主体名单，我市企业中色科技股份有限公司(简称中色科技)成功上榜，为推动行业数字化转型提供重要支撑力量。

制造业数字化转型促进中心是国家落实产业数字化战略的核心公共服务载体，承载资源整合、生态营造、专业服务三大核心职能，重点围绕评估咨询、方案开发、数据共享等八大关键领域开展工作，可有效降低企业数转门槛与成本，加速新一代信息技术在制造业的规模化、深层次、高水平应用。此次共有62家单位进入首批制造业数字化转型促进中心建设主体名单。

作为中国有色金属加工行业领军企业，中色科技拥有近60年行业技术积淀，是国家高新技术企业、国家级企业技术中心和国家级工业设计中心，牵头承建了多个国家及省部级创新平台。该企业搭建的“有色金属加工工业互联网平台”，可实现有色金属加工产线数据可视化等工业应用，其自主研发的“基于AI的有色金属表面缺陷在线检测系统”，实现毫秒级连续实时检测，低级漏检率减少80%以上，在数字化转型领域已取得多项重磅成果。

聚焦制造业数字化转型促进中心建设，根据规划，中色科技后续将联合河南科技大学，充分发挥双方在技术、人才、资源等领域优势，立足河南，辐射全国，面向有色金属加工、智能装备制造等领域的制造业全产业链，加速建设集技术研发、成果转化、人才培养、行业服务于一体的综合性数字化转型服务平台，着力打造有色金属加工行业全过程、一站式智能制造解决方案，同时积极搭建行业交流与资源整合平台，全力推进数字化交付、智能装备研制、智能工厂建设与运维等核心项目落地，为有色金属加工行业高质量发展注入强劲动能。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎）