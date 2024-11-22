市委党校组织学员到浙江大学学习

10月19日至25日，市委党校组织第六十五期中青年干部培训班学员赴浙江大学开展异地教学，引导学员开阔视野、解放思想，为建强中原城市群副中心城市作出更多贡献。

学员在杭州市梦想小镇考察青年人才创新创业工作 通讯员 李晓伟 摄

10月19日至25日，市委党校组织第六十五期中青年干部培训班学员赴浙江大学开展异地教学，引导学员开阔视野、解放思想，为建强中原城市群副中心城市作出更多贡献。

此次异地教学内容丰富、形式灵活，包括专题授课、现场教学、研讨交流等方式。在理论教学阶段，学员们认真聆听《从“八八战略”到“重要窗口” 习近平经济思想的浙江实践》《数字经济和数字化转型》《发展新质生产力 促进经济高质量发展》等专家授课内容。在现场教学阶段，学员们走进浙江省大华技术股份有限公司、杭州市梦想小镇，学习借鉴智慧物联技术应用、青年人才创新创业经验做法；走进西湖区外桐坞村和湖州市安吉县余村、大竹园村、目莲坞村，学习考察美丽乡村建设、特色产业发展，实地感受“两山”理念的发展实践；走进良渚博物院参观，沉浸式感受中华文化的厚重底蕴；走进杭州市规划展览馆和城市阳台，参观现代化城市科学规划和钱江新城崭新风貌。

通过异地教学，学员们开阔了眼界、拓宽了思路。大家纷纷表示，将以此次考察学习和研讨交流为契机，深入践行以人民为中心的发展思想，进一步创新思维理念，积极借鉴先进地区经验做法，将学习交流成果转化应用到实际工作中，加快探索适合洛阳经济社会高质量发展的新路径新办法，为建强中原城市群副中心城市注入新的活力。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李晓伟)