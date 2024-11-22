一“贷”两得！洛阳强化协作联动助企发展

机械臂精准挥舞，传送带飞速运转。近日，市德象柜业有限公司订单饱满，随着产量屡创新高，一件件新款钢制家具正加速驶向全国各地——这火热的生产场景，此前一直是企业负责人韩爱红的迫切心愿。

“真没想到，22项专利换来1000万元‘活资金’，还让企业提高了参评省级专精特新企业的权重，这一‘贷’两得，可解了我们的燃眉之急！”韩爱红言语间难掩激动。

作为进入央企龙头核心供应链的重点企业，德象柜业深耕货架类制造领域多年，手握几十项知识产权，却在推进新一代产品批量供货时遭遇“成长的烦恼”——采购原材料的大额资金缺口，让技术优势难以及时转化为市场优势。

转机出现在伊滨区工信部门的入企“望闻问切”中。

得益于国家在2025年为助力小微企业发展出台的系列支持政策，曾被束之高阁的专利证书成为小微企业融资破局的关键。发现德象柜业存在资金周转困难，该区工信部门迅速联动第三方服务机构，搭建起“政府+机构+银行”的协同服务链条，最终推动德象柜业用22项专利进行质押，通过“组合贷”形式获得1000万元授信额度，并通过推动贴息政策落地，进一步降低了企业融资成本。资金及时注入后，德象柜业顺利完成新一代产品产能提升，实现新旧产能切换，新产品市场占有率目前已稳居行业前列。

值得一提的是，该笔专利贷落地，使得德象柜业作为我市专精特新重点培育企业，成功实现梯度培育体系权重分值上调。这场“专利换贷款”的成功实践，实现了“解资金之困、促企业升级”的一“贷”两得，成为国家2025年知识产权金融政策落地的生动样板。

后续聚焦助企服务，我市将进一步深入企业宣传惠企政策，全方位为企业知识产权质押融资拓展路径，力争推动更多企业“知产”变“资产”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含）