洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

一“贷”两得！洛阳强化协作联动助企发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.28 08:39
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　机械臂精准挥舞，传送带飞速运转。近日，市德象柜业有限公司订单饱满，随着产量屡创新高，一件件新款钢制家具正加速驶向全国各地——这火热的生产场景，此前一直是企业负责人韩爱红的迫切心愿。

　　“真没想到，22项专利换来1000万元‘活资金’，还让企业提高了参评省级专精特新企业的权重，这一‘贷’两得，可解了我们的燃眉之急！”韩爱红言语间难掩激动。

　　作为进入央企龙头核心供应链的重点企业，德象柜业深耕货架类制造领域多年，手握几十项知识产权，却在推进新一代产品批量供货时遭遇“成长的烦恼”——采购原材料的大额资金缺口，让技术优势难以及时转化为市场优势。

　　转机出现在伊滨区工信部门的入企“望闻问切”中。

　　得益于国家在2025年为助力小微企业发展出台的系列支持政策，曾被束之高阁的专利证书成为小微企业融资破局的关键。发现德象柜业存在资金周转困难，该区工信部门迅速联动第三方服务机构，搭建起“政府+机构+银行”的协同服务链条，最终推动德象柜业用22项专利进行质押，通过“组合贷”形式获得1000万元授信额度，并通过推动贴息政策落地，进一步降低了企业融资成本。资金及时注入后，德象柜业顺利完成新一代产品产能提升，实现新旧产能切换，新产品市场占有率目前已稳居行业前列。

　　值得一提的是，该笔专利贷落地，使得德象柜业作为我市专精特新重点培育企业，成功实现梯度培育体系权重分值上调。这场“专利换贷款”的成功实践，实现了“解资金之困、促企业升级”的一“贷”两得，成为国家2025年知识产权金融政策落地的生动样板。

　　后续聚焦助企服务，我市将进一步深入企业宣传惠企政策，全方位为企业知识产权质押融资拓展路径，力争推动更多企业“知产”变“资产”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
        很多人害怕做胃镜，即便胃不舒服，也会选择忍一忍。近日网上有消息称，有更简单省事的方法，抽一管血就能知...
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
  • ·流感后声音嘶哑难愈 医生从女子气道清出异常覆盖物
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江主持召开市委常委会（扩大...
  • 融入时尚国潮元素！洛阳二郎庙城...
  • 温差10℃以上！未来一周洛阳无明...
  • 重阳将至，洛阳这些景区推出敬老...
  • 耕耘希望！洛阳铺展乡村全面振兴...
  • 市委党校组织学员到浙江大学学习
  • 洛阳生态环境质量屡创新纪录
  • 最高奖100万元！洛阳启动2024年度...
  • 宜居和美！洛阳农村人居环境焕然一新
  • 洛阳牢记嘱托让黄河成为造福人民...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    展示非遗技艺 弘扬...
    济新高速公路项目...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605