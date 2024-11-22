洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
汝阳县三屯镇丁沟村：针线活儿“绣”出振兴路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.28 08:45
　　如今，在汝阳县，一个个手工香包，正摇身变为引领时尚的“文旅潮品”。其中，历史悠久的“李阿婆香包”最受欢迎，其缝制技艺始于1903年，如今跨越百年，在乡村振兴的浪潮中焕发新生。

　　香包，俗称香囊、香袋，一种佩饰，是我国传统文化的载体，在洛阳已有3000多年历史。今年61岁的李水琴是“李阿婆香包”的新一代传人，这位巧媳妇做的香包颜色鲜亮、样式新颖，十里八乡的人常来找她定做香包。

　　“我从小就爱摆弄针线活儿。”李水琴说，她十几岁便跟着母亲做针线活儿，一做就是40多年。其间，她又学会了机绣技术，将传统手工技艺与现代工艺相融合，形成了一套独具特色的香包缝制技艺。2020年8月，“李水琴香包缝制技艺”入选洛阳市第五批非物质文化遗产保护名录，这项百年技艺正式获得“非遗”身份。

　　李水琴的家里，满屋子都是香包。红的、绿的、黄的，有绣牡丹的，有做成抱脚娃娃的，个个精致。“里外都是好东西。”李水琴拿起一个香包说，面料用的是绸缎棉麻，里面填的是棉花，还配了苍术、白芷等中草药，“闻着清香，还能防蚊虫”。她设计的“聚福袋”香包、“抱脚娃娃”香包还获得了国家专利，“牡丹”香包还在省里的工艺美术展上获了奖。这些既传统又时髦的香包，很快打开了销路。

