李保国带队到陕西开展异地调研

日前，市人大常委会主任李保国带队到陕西省开展异地调研，深入学习当地人大在立法、监督、代表、宣传、自身建设等工作及文旅赋能等领域的经验做法，持续深化南水北调中线工程水源区三省协同立法，为洛阳人大工作高质量发展注入新动能。

在汉中市，李保国前往勉县周家山镇、留旗营社区等地，实地学习基层人大网格化履职、立法联系点民意直通车等创新模式。在安康市，李保国聚焦南水北调水源区共同保护协同立法，到平利县蒋家坪村重点学习产业代表联络站实践经验；到大贵镇，深入调研人大代表联络站建设与议事会制度。在西安市，李保国深入大明宫遗址、西安城墙、永兴坊等地，围绕人大如何推动文旅融合专题取经，详细学习西安市人大以立法保障文化遗产利用、以监督助推文旅产业升级的经验做法，并就立法精准化、监督实效化、代表履职常态化及自身建设标准化等议题开展研讨交流。

李保国指出，此次调研既是一次协同立法的深度对接，更是一场人大工作创新经验的集中学习。要系统梳理和借鉴当地基层立法联系点建设、人大代表监督生态保护、文旅融合中人大职能发挥、内容评议推动作风转变与效能提升、代表作用融入基层治理及基层人大工作指导等方面的做法，结合我市人大工作实际，将学习成果转化为切实可行的工作机制与具体措施，为洛阳市人大常委会高质量审议水源区共同保护协同立法提供坚实支撑，进一步推动洛阳人大整体工作提质增效，助推新时代洛阳人大工作再上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳）