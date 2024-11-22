洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
瀍河区上窑社区：“惠民基金”给力 幸福生活升级
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.28 08:38
　　近日的一个傍晚，瀍河区上窑社区乡里中心聚集了不少居民，有的在篮球场上健步如飞，有的在健身广场上闲庭信步。如今的社区乡里中心，已成为居民茶余饭后的好去处。

　　过去并非如此。该社区党支部书记张礼辉介绍，他们社区是“村改居”社区，辖区人员构成复杂，而且集体经济薄弱，不少惠民项目难以落实，社区缺乏凝聚力，管理难度大。

　　“我们多干实事，才能真正赢得群众信赖，而且党员得带头干。”张礼辉说，经过协商，社区“两委”决定通过“腾笼换鸟”盘活闲置资产，为基层治理注入资金“活水”。

　　上窑社区交通便利，有不少闲置土地及厂房。“前些年，社区依托资源优势引进过不少企业，但由于市场变化，部分项目经营不善，难以帮助集体增收。”张礼辉说，后来他们积极引进机械制造、冷库等多个新项目，优化辖区产业结构，更好盘活闲置资源。

　　借助项目“洗牌”，辖区企业达到26家，集体年收入达230万元。

　　有了资金来源，张礼辉干事有了底气，专门设立了“惠民基金”。“社区的健身广场、篮球场、乒乓球馆、太阳能路灯等项目的建设资金，均来自‘惠民基金’。”张礼辉说，乒乓球馆还引进专门的运营商，每年能为集体增收3万元。

　　除了完善“硬件”，社区服务“软件”也进一步提升。寒暑假开设托管班、每月为60岁及以上老人发放生活补助、为80岁以上老人过生日……聚焦“一老一小”需求，这些举措带来的便利，大家都看在眼里、暖在心头。

　　也因此，社区形成了8个“三自”组织，群众参与社区事务的积极性明显提高，其中典型代表当数67岁的马振安。这位昔日的“上访户”如今成了社区志愿者。“能为大家做点儿事，我感觉生活很有意义。”马振安坦言。

　　幸福没有终点站。现今，张礼辉仍坚持记录民情笔记，对群众提出的诉求及时予以回应。通过设立“惠民基金”，社区增强了凝聚力，也实现了从“难治”到“善治”的转变。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王少峰）
