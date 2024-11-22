220万元社会捐资将为千年石窟注入“数字生命力”

记者昨日从龙门石窟研究院获悉，中国文物保护基金会近日捐助220万元，用于龙门石窟莲花洞数字化保护及展示项目，将为这座千年石窟注入持久的“数字生命力”。

莲花洞是龙门石窟北魏时期的代表性洞窟，窟内小龛密布，雕刻工艺精湛，具有重要的艺术与研究价值。洞内保存有龙门石窟最大的释迦牟尼立像、具有印度人面容特征的大弟子迦叶浅浮雕像，以及“王位相让”“树下思惟”两幅佛传故事浮雕。窟顶饰有直径3.6米的高浮雕莲花，周围环绕六身供养飞天，整体造型动静结合，体现了北朝“秀骨清像”的艺术特征，是研究中外文化交流的重要实物资料。

该项目将全面开展莲花洞高精度三维数据采集，建立完整的数字化档案系统，并开发配套的展示平台。通过三维数字化技术，真实还原文物本体特征，完整保存文物高精度信息，使这些不可再生的珍贵文物转化为可永久传承、深度利用的数字遗产。

龙门石窟研究院相关负责人表示，中国文物保护基金会的此次捐赠，是社会力量积极参与文化遗产保护的重要体现，也是公益资金助力文物数字化建设的又一实践。该项目的实施，不仅为石窟文物保护筑起了“数字堡垒”，也为探索石窟寺文物保护利用新路径提供了重要支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)