迅速掀起学习宣传贯彻热潮—— 一论深入学习贯彻党的二十届四中全会精神

历史长河中，总有一些时间节点意义非凡。近日胜利召开的党的二十届四中全会，是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期召开的一次十分重要的会议。习近平总书记在全会上的重要讲话和全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，对未来5年作出了顶层设计和战略擘画，绘就了波澜壮阔、气势恢宏的发展蓝图，是乘势而上、接续推进中国式现代化建设的又一次总动员、总部署，意义重大而深远。

从历史深处澎湃而来，向着民族复兴奔涌而去，中国式现代化展开了一幅壮美新画卷！

梦想，总是在砥砺前行中实现。实现社会主义现代化是一个阶梯式递进、不断发展进步的历史过程。回望来路，从1953年“一五”启航，到“十五五”即将开篇，五年规划环环相扣、层层递进。正是靠着这份贯穿70余年的恒心，昔日积贫积弱的共和国，逐步成长为综合国力位居世界前列的现代化大国。

一路走来特别是“十四五”以来，洛阳与全国全省同频共振，统筹抓好稳增长、促转型、惠民生、防风险等各项工作，经济增长动能加快转换，经济发展质效持续提升，经济总量将突破6000亿元，人均GDP突破8万元，培育形成了新材料、先进装备制造等两个超千亿级产业集群，现代化建设同样迈出坚实步伐。这些成就的取得，根本在于以习近平同志为核心的党中央领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。

荣光，始终在接续奋斗中铸就。连日来，省委常委会、市委常委会先后召开扩大会议，传达学习党的二十届四中全会精神，研究学习宣传和贯彻落实工作。思想是行动的先导，理念是实践的指南。习近平新时代中国特色社会主义思想是贯穿《建议》的“纲”和“魂”，只有学深悟透，才能在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，才能为推动全会精神落地生根奠定坚实的思想基础。

学习好贯彻好全会精神是当前和今后一个时期的重大政治任务，我们要切实把思想和行动统一到全会精神上来，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。要通过各种方式组织好全会精神的学习、宣讲、宣传，引导全市上下深刻领会和把握全会提出的总体思路、重大原则、主要目标、战略任务；要认真对标对表《建议》，贯通上情、市情和民情，科学编制我市“十五五”发展规划，努力编制一个符合实际、顺应期盼的高质量规划；要全力完成年度目标任务，坚持稳态势、挖潜力、强统筹、增动能，及早研究谋划明年经济工作，确保“十四五”顺利收官、“十五五”良好开局。

蓝图已经绘就，号角已经吹响。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，切实抓好全会精神的贯彻落实，凝心聚力、奋发有为，统筹推进高质量发展和高效能治理，全力以赴把洛阳建设好、发展好，在中国式现代化新征程上交出更为优异的答卷！（洛平）