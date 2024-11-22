洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

迅速掀起学习宣传贯彻热潮—— 一论深入学习贯彻党的二十届四中全会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.10.28 08:37
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　历史长河中，总有一些时间节点意义非凡。

　　近日胜利召开的党的二十届四中全会，是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期召开的一次十分重要的会议。习近平总书记在全会上的重要讲话和全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，对未来5年作出了顶层设计和战略擘画，绘就了波澜壮阔、气势恢宏的发展蓝图，是乘势而上、接续推进中国式现代化建设的又一次总动员、总部署，意义重大而深远。

　　从历史深处澎湃而来，向着民族复兴奔涌而去，中国式现代化展开了一幅壮美新画卷！

　　梦想，总是在砥砺前行中实现。实现社会主义现代化是一个阶梯式递进、不断发展进步的历史过程。回望来路，从1953年“一五”启航，到“十五五”即将开篇，五年规划环环相扣、层层递进。正是靠着这份贯穿70余年的恒心，昔日积贫积弱的共和国，逐步成长为综合国力位居世界前列的现代化大国。

　　一路走来特别是“十四五”以来，洛阳与全国全省同频共振，统筹抓好稳增长、促转型、惠民生、防风险等各项工作，经济增长动能加快转换，经济发展质效持续提升，经济总量将突破6000亿元，人均GDP突破8万元，培育形成了新材料、先进装备制造等两个超千亿级产业集群，现代化建设同样迈出坚实步伐。这些成就的取得，根本在于以习近平同志为核心的党中央领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。

　　荣光，始终在接续奋斗中铸就。连日来，省委常委会、市委常委会先后召开扩大会议，传达学习党的二十届四中全会精神，研究学习宣传和贯彻落实工作。思想是行动的先导，理念是实践的指南。习近平新时代中国特色社会主义思想是贯穿《建议》的“纲”和“魂”，只有学深悟透，才能在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，才能为推动全会精神落地生根奠定坚实的思想基础。

　　学习好贯彻好全会精神是当前和今后一个时期的重大政治任务，我们要切实把思想和行动统一到全会精神上来，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。要通过各种方式组织好全会精神的学习、宣讲、宣传，引导全市上下深刻领会和把握全会提出的总体思路、重大原则、主要目标、战略任务；要认真对标对表《建议》，贯通上情、市情和民情，科学编制我市“十五五”发展规划，努力编制一个符合实际、顺应期盼的高质量规划；要全力完成年度目标任务，坚持稳态势、挖潜力、强统筹、增动能，及早研究谋划明年经济工作，确保“十四五”顺利收官、“十五五”良好开局。

　　蓝图已经绘就，号角已经吹响。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，切实抓好全会精神的贯彻落实，凝心聚力、奋发有为，统筹推进高质量发展和高效能治理，全力以赴把洛阳建设好、发展好，在中国式现代化新征程上交出更为优异的答卷！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
        很多人害怕做胃镜，即便胃不舒服，也会选择忍一忍。近日网上有消息称，有更简单省事的方法，抽一管血就能知...
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
  • ·流感后声音嘶哑难愈 医生从女子气道清出异常覆盖物
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江主持召开市委常委会（扩大...
  • 融入时尚国潮元素！洛阳二郎庙城...
  • 温差10℃以上！未来一周洛阳无明...
  • 重阳将至，洛阳这些景区推出敬老...
  • 耕耘希望！洛阳铺展乡村全面振兴...
  • 市委党校组织学员到浙江大学学习
  • 洛阳生态环境质量屡创新纪录
  • 最高奖100万元！洛阳启动2024年度...
  • 宜居和美！洛阳农村人居环境焕然一新
  • 洛阳牢记嘱托让黄河成为造福人民...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    展示非遗技艺 弘扬...
    济新高速公路项目...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605