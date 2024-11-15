陈春江主持召开市委常委会（扩大）会议

27日，省委常委、市委书记陈春江主持召开市委常委会(扩大)会议，传达学习党的二十届四中全会精神，以及省委常委扩大会议精神，研究部署我市学习宣传和贯彻落实工作。

27日，省委常委、市委书记陈春江主持召开市委常委会(扩大)会议，传达学习党的二十届四中全会精神，以及省委常委扩大会议精神，研究部署我市学习宣传和贯彻落实工作。

大家一致认为，党的二十届四中全会是在我国即将胜利完成“十四五”主要目标任务，进入基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期召开的一次十分重要的会议。习近平总书记所作的工作报告，系统总结了一年多来中央政治局主要工作，是一个求真务实、鼓舞人心、催人奋进的好报告。习近平总书记就《建议(讨论稿)》所作的说明，全面阐述了起草过程、主要考虑和基本内容，为我们全面理解、准确把握《建议》的核心要义和精神实质提供了根本遵循。全会通过的《建议》，准确把握党和国家事业发展所处的历史方位，对“十五五”时期经济社会发展作出顶层设计和战略擘画，是指导全面建设社会主义现代化国家的纲领性文件。要把学习好宣传好贯彻好全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，认真抓好学习领会，精心组织宣传宣讲，着力推动转化落实，自觉用全会精神武装头脑、指导实践、推动工作，确保全会精神在洛阳落地生根、形成生动实践。

会议强调，要深刻领悟党的二十届四中全会精神，准确把握“十四五”时期我国发展取得的重大成就，准确把握“十五五”时期的重要地位和发展环境，准确把握“十五五”经济社会发展的指导方针、主要目标、战略任务和根本保证，更加坚定自觉地拥护“两个确立”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署，认真落实省委工作要求，不断开创现代化洛阳建设新局面。

会议强调，“十五五”时期是加快推进现代化洛阳建设、建强中原城市群副中心城市的关键时期，科学编制“十五五”发展规划至关重要。要对标党的二十届四中全会精神，深化对事关洛阳长远发展重大问题的研究，高水平做好规划编制工作。要深化对发展形势的研究，把准大局大势，更好地抢抓机遇，努力以战略主动赢得发展主动。要深化对目标定位的研究，聚焦省委“建强中原城市群副中心城市，在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前”工作要求，立足洛阳实际，进一步完善目标体系，更好地树立导向、鼓舞干劲。要深化对高质量发展重点任务的研究，加快建设现代化产业体系，提升科技创新能力，建设现代化人民城市，推进乡村全面振兴，深化文化旅游融合发展，抓好重点领域深层次改革，扩大高水平制度型开放，建设“美丽洛阳”，增进民生福祉，在高质量发展上不断取得新进展新突破。要深化对高效能治理重点任务的研究，健全党领导的社会治理体系，更好地凝聚服务群众，持续抓基层强基础固根本，加强法治和诚信建设，有效防范化解重大风险，持续提升社会治理现代化水平。要深化对重大项目的研究，立足实际、着眼长远，谋划一批引领性带动性支撑性强的大项目，以更多优质项目支撑洛阳发展。要深化对党的建设的研究，坚持和加强党的全面领导，加强党的政治建设，加强基层党组织建设，加强干部队伍建设，提升正风肃纪反腐效能，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强政治保证。

会议强调，要扎实做好当前重点工作。加强经济运行监测调度，做好助企服务，扩大有效投资，着力提振消费，防范化解经济领域风险，奋力完成全年经济发展目标。加强风险隐患排查治理，抓实抓细安全生产工作，加强社会治安整体防控，深入排查化解矛盾纠纷，确保社会安全稳定。切实抓好民生保障，办好年度民生实事，抓好冬季供暖保障，多措并举根治欠薪，保障好困难群众基本生活，保障农业生产稳定，切实解决群众急难愁盼问题。打好秋冬季节大气污染防治攻坚战，抓好工业减排、扬尘管控、机动车尾气治理、秸秆禁烧、烟花爆竹禁限放等重点工作，推动空气质量持续改善。持之以恒推进全面从严治党，全面加强党的政治建设，推进党的作风建设常态化长效化，坚定不移开展反腐败斗争，持续营造风清气正的政治生态和干事创业的浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)