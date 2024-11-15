“十四五”期间，洛阳加快推进青年友好型城市建设，构建起齐抓共管青年发展事业的工作格局

10月27日上午，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十一场新闻发布会，重点介绍全市“十四五”期间推进青年友好型城市建设情况。

“十四五”期间，洛阳聚焦青年就业创业、安居乐居、高质量发展需求，构建起齐抓共管青年发展事业的工作格局，在全社会逐步形成建设青年友好型城市的广泛共识和浓厚氛围，吸引越来越多青年来到洛阳、留在洛阳、爱上洛阳。

城镇新增就业70.3万人，发布市场化岗位110.4万个

高校毕业生等青年群体是宝贵的人才资源。促进青年就业创业，事关民生福祉和高质量发展大局。“十四五”以来，洛阳持续实施就业优先战略，先后出台《洛阳市促进高校毕业生留洛高质量就业创业若干措施》等一系列促进青年群体就业创业政策举措，并实施了多项专项行动，取得积极成效。

据统计，“十四五”以来，全市城镇新增就业70.3万人，帮扶8万名离校未就业高校毕业生实现就业，就业形势保持总体稳定。

5年来，洛阳市精准落实就业政策，通过“免申即享”“直补快办”模式，精准高效发放失业保险稳岗返还、一次性扩岗补助等各项补贴4.1亿元，惠及118.1万人次。同时，将创业担保贷款额度提升至个人最高50万元、小微企业最高600万元，累计发放贷款44.2亿元；大力开展创业服务支持行动，向青年提供免费创业工位，累计开展创业培训6.5万人次，发放创业培训补贴2176.8万元，建成国家级、省级、市级创业孵化载体30家，孵化企业400余家。

在大学毕业生就业服务、提升青年就业能力等方面，洛阳将档案转递等11项高校毕业生“一件事”集成服务业务纳入“掌上办”，为近5万名高校毕业生提供“一站式”服务。此外，还累计为青年群体评价发放技能等级证书26.1万本，筹集政策性岗位2万余个，举办青年专场招聘活动500余场，发布市场化岗位110.4万个，有效助力了青年高质量就业。

洛阳还大力实施了青年人才集聚专项行动，吸引各层次人才来洛留洛，累计发放生活补贴1.72亿元，惠及青年人才4.3万人次，以“真金白银”彰显引才诚意。