融入时尚国潮元素！洛阳二郎庙城市更新项目初现靓姿

色彩斑斓的3D墙绘、憨态可掬的卡通雕塑……27日，走进二郎庙城市更新项目现场，沿街建筑已换上彩色新装，传统河洛风情与现代国潮元素巧妙交融，一条“可触摸、可体验、可消费”的古都文化街区已初现雏形。

二郎庙城市更新项目位于洛龙区太康东路街道二郎庙社区，因历史上曾建有二郎神庙宇而得名。

“近年来，随着城市发展，街区居民结构发生变化，原有街区的设施条件与文化氛围，已难以满足居民对丰富社区生活和现代化城市节奏的需求。”项目负责人介绍，作为我市城市更新重点项目，该项目以“保留传统民俗风貌+提升现代功能”为核心，通过外立面改造、墙体创意彩绘等系列举措，打造兼具历史韵味与当代活力的城市休闲打卡新地标。

在改造过程中，项目采用“渐进式微更新”理念，实施分期谋划、局部升级策略。其中，政和路龙门大道至尚贤街段改造工程作为先行段已进入收尾阶段。

在政和路与龙门大道交叉口，一座造型生动的二郎神卡通雕塑格外引人注目，稳稳占据街区“C位”，吸引众多市民游客打卡拍照。现场工作人员正对周边的墙绘图案等进行最后的细节打磨与完善，全力为街区增添亮眼颜值。

据悉，该段以“国潮”为核心主题，通过打造二郎神卡通雕塑、彩色墙绘，传递二郎庙片区专属的街区文化与历史记忆；新建停车场3座，同步完成沿线人行道铺装、亮化等配套工程，让城市界面焕然一新。

项目负责人表示，未来将重点植入特色民宿、餐饮美食、文创产业等多元业态，为市民游客打造消费新场景，让传统街区在活化利用中焕发新生。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 薛佳慧）