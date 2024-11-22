温差10℃以上！未来一周洛阳无明显降水和冷空气活动

今日，“洛阳气象”官微发布消息称，根据最新气象资料分析，未来一周无明显降水和冷空气活动，28到30日部分地区有雾，其他时间天气晴好，气温缓慢回升。

具体预报： 今天夜里：多云间晴天，部分地区有雾。 28日(周二)：多云到晴天，气温8℃～19℃。 29日(周三)：晴天到多云，气温8℃～17℃。 30日(周四)：多云到阴天，部分地区有零星小雨，气温9℃～19℃。 31日(周五)：多云转晴天，西北风3级左右，气温9℃～21℃。 11月1日(周六)：晴天间多云，气温8℃～21℃。 11月2日(周日)：晴天到多云，偏北风3级左右，气温7℃～18℃。 11月3日(周一)：多云到晴天，气温7℃～19℃。⑥