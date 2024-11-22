洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
5年来，洛阳累计筹集保障性租赁住房39451套（间）
　　10月27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十一场新闻发布会，洛阳市住建局有关负责人围绕满足青年群体多元化住房需求、构建青年住房保障体系方面举措，现场回答记者提问。

　　“十四五”期间，洛阳市将发展保障性租赁住房作为完善住房保障体系、解决新市民和青年人住房困难问题的重中之重，坚持系统谋划、精准施策，全力构建符合青年特点、覆盖不同需求的住房保障体系。

　　——强化顶层设计，完善政策体系。坚持规划引领，政策先行，及时制定出台了《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》及配套的实施方案、项目认定管理办法等系列文件；修订完善了青年人才公寓建设使用管理办法和人才住房补贴办法，形成了保障性租赁住房、人才公寓、租赁补贴等多层次、相互衔接的青年住房保障政策体系。

　　——拓宽筹集渠道，增加有效供给。聚焦产业园区，鼓励和支持园区利用配套建设用地新建或利用闲置房屋改建保障性租赁住房；盘活存量资源，利用企事业单位闲置房屋和土地改建，采用“定向筹集、定向配租”，重点解决教师、医护人员等公共服务群体住房困难；坚持“小户型、低租金、优品质”原则，建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租金。5年来，洛阳已累计筹集保障性租赁住房39451套(间)。

　　——优化审批服务，强化要素保障。大力简化项目认定流程，推行“四个一”机制，力争10个工作日内完成认定，项目单位可凭认定书享受税费、民用水电气价格等优惠；加强金融支持，主动搭建银企对接平台，积极争取信贷支持，累计争取中央和省级补助资金2.117亿元。

　　——规范运营管理，提升居住体验。明确运营规范，要求统一管理，审核租赁方案和承租资格；强化建设监管，明确投资主体责任，加强工程质量安全监督；优化承租服务，建立部门信息共享机制，推进项目审批、房源发布、资格审核等“一站式”便捷办理。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 申利超 文/图）
