“十四五”期间，洛阳市为青年群体发放住房补贴、购房补贴2.6亿余元
洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.27 18:42
　　10月27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十一场新闻发布会，洛阳市住建局有关负责人介绍了推进青年住房保障相关工作情况。

　　住房问题，作为青年群体最关心、最直接、最现实的利益问题之一，直接关系到青年能否在一个城市安心就业、舒心生活、潜心创业。

　　“十四五”以来，洛阳市住建系统聚焦青年群体的住房需求特点，强化顶层设计，构建多元化青年住房供应格局，着力扩大保障覆盖面、优化申请条件、提高补贴标准、简化办理流程，构建覆盖不同收入层次、满足不同阶段需求的青年住房保障体系，努力让每一位在洛阳奋斗的青年都能住有所居、住有宜居、住有安居，切实感受到这座城市的温度与诚意。

　　5年来，洛阳市通过新建、改建、盘活存量等方式，累计筹集保障性租赁住房39451套(间)、经济适用住房3210套，重点在产业园区、高等院校、交通枢纽等青年聚集区域布局，最大程度实现职住平衡。在市场化租赁方面，洛阳市积极培育住房租赁市场，鼓励专业化、机构化住房租赁企业发展，加强市场监管，保障青年租客权益。

　　针对青年群体初入社会收入不高的现实困难，洛阳市实施精准化青年安居支持措施，通过加大租赁补贴力度、优化人才安居政策、探索创新支持模式等措施，放宽经济适用房申请年龄，筹集配售型保障性住房3354套(间)，发放住房补贴28333人次、金额1.57亿余元，购房补贴6296人次、1.07亿余元，有力降低了青年的住房负担，帮助青年实现住房梦。

　　记者从发布会上获悉，“十四五”期间，洛阳市还着力提升服务效能，全面实现公租房网上办理，加快完善保障房小区配套设施，推广智慧社区建设，营造便利化青年居住生活环境，增强青年对城市的认同感和归属感。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 李雅君 文/图）
