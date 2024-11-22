洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
重阳将至，洛阳这些景区推出敬老优惠活动
来源: 洛阳网 2025.10.27 18:41
　　洛报融媒记者27日获悉，洛阳部分景区在重阳节当天推出敬老优惠活动，欢迎老年人前往游玩。

　　应天门“重阳登基”

　　活动日期：10月29日

　　活动详情：《武皇登基》特别版于重阳节当天上演，在应天门复刻武则天登基大典，演绎改元“天授”、大赦天下等历史场景。活动现场设置休息区、VIP观演区等，将邀请10位60—65岁的老人作为特邀嘉宾参与活动。活动还特别增设“武皇赐福”环节，演出结束后，由“武则天”扮演者恭请特邀老人至舞台中央，向老人“赐福”(赠礼品)。

　　九洲池凤舞神都

　　活动日期：10月29日

　　活动详情：重阳节当天带父母免费观演，让陪伴成为最好的重阳礼。具体活动为，重阳节当天，成年人购买1张《凤舞神都》演出票，可免费携带父母2人共同观看演出。(注：本活动仅限从官方平台购票可参与)

　　龙门古街：带父母去“看海”

　　活动日期：10月29日至11月2日。

　　活动详情：龙门古街“无上龙门”沉浸体验馆推出重阳节专属优惠活动。全国60岁以上老人凭身份证件，即可以9.9元的特惠价，解锁《星辰大海》裸眼5D之旅。这次换你牵起爸妈的手，带他们“翱翔”璀璨星河、“深潜”蔚蓝海底，就像小时候他们牵着你认识世界，让这片“星辰大海”弥补岁月的遗憾。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 陈怡然 章杰 文/图）
    		•
    		 
