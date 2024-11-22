洛阳打造32家青年驿站 累计为来洛求职青年提供6690天免费住宿

“十四五”期间，洛阳市多方面提升城市功能品质与青年的契合度，构建青年发展良好格局。

聚焦青年发展需求，不断优化服务场景。五年来，洛阳打造32家青年驿站，实现城市区全覆盖，为来洛求职青年提供累计6690天免费住宿。推动"青年之家"实现乡镇(街道)全覆盖，服务青年24万人次。建成39个"青翼家园"，为6万余名青少年开展心理健康科普、团辅活动1934场，有效提升青少年心理韧性与社会适应能力。 聚焦青年社交需求，打造全场景多维度社交平台。上线"洛阳青年夜校"小程序，吸引10万余名青年关注参与。叫响"团聚洛城缘来是你"青年婚恋交友品牌，以汉服集体婚礼、青创下午茶、户外露营派对等创新形式，举办联谊交友活动300余场，服务青年2.5万名。成立洛阳市青年户外协会，策划举办户外生活节、露营嘉年华、徒步登山等活动，营造"户外+社交+消费"复合场景。举办千名青年艺术家瞩目千年古都、万名青年拍洛阳等系列青年文化活动，营造温暖向上的青年文化氛围。 聚焦青年就业创业、社会参与等需求，强化政策支持、搭建服务平台、激活资源要素，助力青年建功出彩。成立洛阳市青年创新创业交流平台，开展青年商学院、在地青享计划等品牌活动，构建全市青年创新创业生态圈。举办"洛YOUNG小店"咖啡、餐饮、民宿等主题路演沙龙，助力小店经济、主理人经济快速发展。推出青年创业贷，累计为4.7万余名创业青年发放贷款。 此外，洛阳推动顺丰、美团等快递外卖站点与社区结对共建，动员千余名快递外卖员担任"兼职网格员"，通过"顺口宣""随手拍"等方式，助力社区治理。招募"洛小青"青年志愿者15万余人次，精准对接重大赛事和活动保障需求，服务时长超60万小时。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 申利超 文/图）