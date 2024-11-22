骑手码、暖蜂驿站、青年公寓……洛阳一系列暖心举措织密新就业群体“服务网”

10月27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十一场新闻发布会，共青团洛阳市委有关负责人就服务保障新就业群体具体举措回答记者提问。

近年来，外卖骑手、快递员等新就业群体规模不断扩大。目前，洛阳市有近3.3万名从业人员，其中青年群体超过半数。

针对新就业群体工作和生活中的“急难愁盼”问题，共青团洛阳市委联合全市多家单位，通过三大方面实实在在的举措提升他们的获得感、幸福感与归属感。

优化从业环境，织密职场“服务网”。在全市推广“骑手码”，实现骑手“一码通行”、快速进出小区。依托社区、商圈楼宇、加油站等场所，建成156个“暖蜂驿站”，配备饮水机、充电设备、座椅等设施。在全市21个社区成立“新就业群体青年法律服务站”，常态化提供劳动合同审查、工伤理赔指导等专业服务。

强化生活保障，构筑社区“生活圈”。在邻里中心推出“8元惠民套餐”就餐服务，为新就业群体提供吃饭便利。开展“一碗热汤暖全城”活动，免费为新就业群体提供牛肉汤。开设“青语卿听”“青暖童心相伴邻里”托管课堂，为新就业群体家庭子女提供课业辅导和心理陪伴，累计服务青少年2300余人次。推出月租金仅299元的新就业群体“青年公寓”，有效降低居住成本。在27家理发店设立“美业爱心驿站”，每月20日为新就业群体提供免费理发服务，常态化提供3到5折优惠。

促进社会融入，打造城市“强磁场”。打造“青年夜校”“青社学堂”等平台，组织技能培训、观影联谊、文旅体验等活动，帮助新就业群体拓展社交、融入城市。探索推动1000余名快递员、外卖员担任社区“兼职网格员”，通过“顺口宣”“随手拍”等方式参与基层治理，累计上报社情民意700余条，解决问题3500余件。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 申利超 文/图）