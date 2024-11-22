洛阳牢记嘱托让黄河成为造福人民的幸福河

27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期生态文明建设有关情况。洛阳市发展改革委相关负责同志就洛阳全面落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略有关情况，回答了记者提问。

“十四五”以来，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念，一体化推进全域生态保护和高质量发展，统筹好生态保护、经济发展、民生改善等工作，着力让黄河成为造福人民的幸福河。

【推动新旧动能转换】

突出以科技创新引领产业升级，在转变发展方式中夯实生态保护根基，全力避免陷入产业低端锁定的困境。

“十四五”期间，洛阳市组建龙门实验室、推动P3实验室建成运行，新增创新平台2113个，实现全市重点产业集群和所有县区全覆盖；实施高新技术企业倍增计划，全市科技型企业总量突破5000家，高新技术企业达到1610家，全社会研发投入强度提高至3.47%、连续六年领跑全省，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重达到58.9%。大力发展新能源、新材料、新IT、智能装备等“风口产业”，推动传统产业加快转型和高耗能高排放产业有序转移，推进规模以上工业企业“三大改造”全覆盖，成功入选首批全国制造业高质量发展50强城市。

【做好资源优势转化】

把打好生态牌和文化牌作为推动高质量发展的重要抓手，着力把资源优势转化为发展优势。

“十四五”期间，洛阳市大力发展绿色产业，有序推进碳排放权市场化交易，通过加大转移支付力度引导南部生态发展区绿色发展，全市绿色食品等“三品一标”总数位居全省第一，累计创建省级特色生态旅游示范镇25个，特色种养、生态康养等产业已成为富民强县的重要支撑。深入挖掘黄河文化的时代价值，大力发展演艺经济、体验经济、街区经济、博物馆经济等文旅产业，全市博物馆数量达112座，国家考古遗址公园数量全省第一，2024年接待游客超1.5亿人次、旅游收入超1200亿元。