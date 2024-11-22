洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳生态环境质量屡创新纪录
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.27 18:41
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，洛阳市生态环境局负责人介绍全市加强生态环境保护总体目标完成情况及取得的成效。

　　“十四五”以来，洛阳市牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续深入打好污染防治攻坚战，圆满完成各项目标任务，为洛阳高质量发展绘就浓重的绿色底色。

　　生态环境质量屡创新纪录

　　五年来，洛阳市生态环境质量持续改善，向好态势更加稳固。

　　深入打好蓝天保卫战。关停退出烧结砖瓦企业10家，退城搬迁重污染企业74家，提升改造工业炉窑301家，新增A级、B级和级绩效引领性企业380家。全市空气质量优良天数比率较“十三五”增长18.3%，空气质量综合指数、PM10、PM2.5平均浓度分别下降27.5%、28.3%、27%，今年更是创下连续71天优良天最长纪录。

　　深入打好碧水保卫战。提标改造城镇生活污水处理厂18家，新增处理能力10万吨/日。全市14个国省考地表水责任目标断面全部达到或优于考核目标，城市集中式饮用水水源地水质达标率持续保持100%，优良水体比例达92.8%，水环境质量持续多年位居全省前列。

　　深入打好净土保卫战。加强土壤污染源头防控和风险管控，确保农用地和建设用地安全利用，完成农村环境整治项目368个，农村生活污水治理率达到75%，农用地安全利用率达100%，全域推进“无废城市”建设，工业固废综合利用率提升至70.08%。

　　减污降碳协同实现新突破

　　五年来，洛阳市持续推动经济社会发展全面绿色转型，尤其是成功入选全国首批减污降碳协同创新试点城市后，将试点建设作为绿色转型的重大机遇，积极探索具有洛阳特色的协同增效路径。

　　洛阳市印发了《洛阳市减污降碳协同创新试点建设实施方案》，把试点建设写入政府工作报告，与美丽中国建设、碳达峰碳中和、黄河流域生态保护等重点工作统一谋划部署，共同推进落实。

　　推动结构优化，谋划实施95个减污降碳协同项目，减少碳排放60万吨，洛阳市成为全省最早提前完成“十四五”主要污染物减排任务的地市。大力发展风、光、水、氢等清洁能源，全市清洁能源发电装机占比达50%以上；加大新能源汽车推广力度，城市区公交车、出租车全部新能源化，火电、化工等重点行业清洁运输比例达80%以上。

　　洛阳市积极开拓创新，推动成立洛阳市生态环境投资发展有限公司，统筹全市林草湿地碳汇资源开发，深度融入全国碳排放权交易市场，促进生态产品价值实现，绿色低碳发展的内生动力持续增强。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
        很多人害怕做胃镜，即便胃不舒服，也会选择忍一忍。近日网上有消息称，有更简单省事的方法，抽一管血就能知...
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
  • ·流感后声音嘶哑难愈 医生从女子气道清出异常覆盖物
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 预计12月上旬抵达洛阳！“东天山...
  • 洛阳召开秋冬季大气污染防治攻坚...
  • 洛阳今日晴天间多云 最高气温18℃
  • 河南省乡村健步走活动（洛阳站）举行
  • 伊滨区寇店镇水泉社区：抢收1600...
  • 治水兴水！洛阳“十四五”水利高...
  • 最高奖100万元！洛阳启动2024年度...
  • 隋唐洛阳城景区节目单调整
  • 洛阳纪检监察机关：清风化雨润心...
  • 宜居和美！洛阳农村人居环境焕然一新
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    伊滨区寇店镇：发...
    洛阳新能源产业园...
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605