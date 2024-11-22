洛阳生态环境质量屡创新纪录

27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，洛阳市生态环境局负责人介绍全市加强生态环境保护总体目标完成情况及取得的成效。

“十四五”以来，洛阳市牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续深入打好污染防治攻坚战，圆满完成各项目标任务，为洛阳高质量发展绘就浓重的绿色底色。

生态环境质量屡创新纪录

五年来，洛阳市生态环境质量持续改善，向好态势更加稳固。

深入打好蓝天保卫战。关停退出烧结砖瓦企业10家，退城搬迁重污染企业74家，提升改造工业炉窑301家，新增A级、B级和级绩效引领性企业380家。全市空气质量优良天数比率较“十三五”增长18.3%，空气质量综合指数、PM10、PM2.5平均浓度分别下降27.5%、28.3%、27%，今年更是创下连续71天优良天最长纪录。

深入打好碧水保卫战。提标改造城镇生活污水处理厂18家，新增处理能力10万吨/日。全市14个国省考地表水责任目标断面全部达到或优于考核目标，城市集中式饮用水水源地水质达标率持续保持100%，优良水体比例达92.8%，水环境质量持续多年位居全省前列。

深入打好净土保卫战。加强土壤污染源头防控和风险管控，确保农用地和建设用地安全利用，完成农村环境整治项目368个，农村生活污水治理率达到75%，农用地安全利用率达100%，全域推进“无废城市”建设，工业固废综合利用率提升至70.08%。

减污降碳协同实现新突破

五年来，洛阳市持续推动经济社会发展全面绿色转型，尤其是成功入选全国首批减污降碳协同创新试点城市后，将试点建设作为绿色转型的重大机遇，积极探索具有洛阳特色的协同增效路径。

洛阳市印发了《洛阳市减污降碳协同创新试点建设实施方案》，把试点建设写入政府工作报告，与美丽中国建设、碳达峰碳中和、黄河流域生态保护等重点工作统一谋划部署，共同推进落实。

推动结构优化，谋划实施95个减污降碳协同项目，减少碳排放60万吨，洛阳市成为全省最早提前完成“十四五”主要污染物减排任务的地市。大力发展风、光、水、氢等清洁能源，全市清洁能源发电装机占比达50%以上；加大新能源汽车推广力度，城市区公交车、出租车全部新能源化，火电、化工等重点行业清洁运输比例达80%以上。

洛阳市积极开拓创新，推动成立洛阳市生态环境投资发展有限公司，统筹全市林草湿地碳汇资源开发，深度融入全国碳排放权交易市场，促进生态产品价值实现，绿色低碳发展的内生动力持续增强。