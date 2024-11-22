洛阳已建成省级以上绿色工厂（园区）138家

27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，洛阳市工信局相关负责人就工业绿色低碳转型发展情况与成效回答记者提问。 27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，洛阳市工信局相关负责人就工业绿色低碳转型发展情况与成效回答记者提问。 “十四五”以来，洛阳市规上工业企业单位增加值能耗下降7.8个百分点，新型工业化“绿色底色”更加鲜明。截至目前，全市已建成省级以上绿色工厂(园区)138家，数量占全省的10.7%，绿色制造体系建设取得显著成效。 强化政策引领，明确碳达峰路径。印发《洛阳市工业领域碳达峰实施方案》，明确以产业结构深度调整、节能降碳增效、绿色制造体系构建、循环经济发展、绿色技术应用、数字化转型六大任务为核心，系统推进工业领域节能降碳，确保2030年前实现工业领域碳达峰。 完善绿色制造体系，培育标杆集群。以《洛阳市绿色制造体系梯度培育及管理暂行办法》为指引，构建起以绿色工厂、绿色园区为基础，绿色设计产品、绿色供应链为支撑的绿色制造体系。“十四五”期间，全市累计培育省级以上绿色工厂126家，较“十三五”末增长5倍；培育绿色供应链管理企业10家、绿色工业园区4个，4条产业链成功入选全省绿色制造产业链群，示范带动效应持续增强。 深化重点行业节能降碳，推动转型升级。对水泥、电解铝等行业实施阶梯电价节能监察，倒逼企业实施节能改造；在焦化、铸造等行业开展能效对标，推动能效水平提升。累计建成省级数字化能碳管理中心7家、获评省级以上工业节能节水技术装备11项，全面完成城市区内74家高排放企业搬迁改造，累计淘汰落后工艺设备656台(套)，淘汰焦化、合成氨等落后产能218万吨，产业结构更趋绿色低碳。 加快循环经济发展，提升资源利用效率。积极推动再生资源企业规范化发展，促进再生资源高值化循环利用。目前，全市已有6家企业入选工信部综合利用规范条件公告、4项装备入选国家工业资源综合利用先进工艺技术设备目录，建成2个省级固废高值化利用平台、1家省级工业固体废物资源综合利用评价机构。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 首席记者 魏巍 文/图）