洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳建成投用铁路货运枢纽8个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.27 16:55
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，洛阳市交通运输局相关负责人就洛阳市深入推进运输结构调整优化、强化大宗物资“公转铁”情况与成效回答记者提问。

　　“十四五”以来，洛阳市全面推进运输结构调整，取得阶段性成效。

　　基础设施建设实现新提升。“十四五”期间，洛阳市建成投用铁路货运枢纽8个，完成投资9.53亿元，占地面积3733.89亩。伊电、万基、中储物流3条铁路专用线建成投用。东方红(洛阳)国际陆港建成2.4万平方米的集装箱作业区，增添1座龙门吊2台正面吊等物流装备。洛阳华晟物流园新建高标仓1.3万平方米，完成铁路货场改造，新增集装箱堆场面积0.8万平方米，增添1台正面吊。中储洛阳综合物流产业园建设完成高标仓1.3万平方米，9座龙门吊投入使用。

　　大宗货物“公转铁”运输取得新成效。洛阳市9家年运输能力超过150万吨的大宗货物运输企业，铁路(管道)运输比例为69.37%，较“十三五”末增长21.77个百分点。其中，华阳孟津电厂、大唐洛热有限公司、中石化洛阳工程有限公司、大唐洛阳首阳山发电厂、华能洛阳热电有限责任公司铁路运输量达到80%以上。

　　多式联运发展跨越新突破。全市开通16条多式联运线路，打通了东向出海、西向欧亚的双向开放通道，开辟了北粮南运等国家战略通道，有力支撑双循环战略实施发展。一拖物流、中储物流成功创建河南省第一批多式联运示范工程。2024年，洛阳市集装箱吞吐量较“十三五”末增长116.36%。

　　信息化建设夯实新基础。东方红(洛阳)国际陆港多式联运“一单制”项目，实现“一次委托”“一次结算”“一单到底”“一图展示”的全过程透明化管理新模式，应用集装箱运输量12536标箱，联运成本不断降低，运输效率有效提升。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 首席记者 魏巍 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
    害怕做胃镜 能用抽血检查代替吗？
        很多人害怕做胃镜，即便胃不舒服，也会选择忍一忍。近日网上有消息称，有更简单省事的方法，抽一管血就能知...
  • ·屁很多，是咋回事？
  • ·糖友能吃氨糖吗？
  • ·流感后声音嘶哑难愈 医生从女子气道清出异常覆盖物
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 预计12月上旬抵达洛阳！“东天山...
  • 洛阳召开秋冬季大气污染防治攻坚...
  • 洛阳今日晴天间多云 最高气温18℃
  • 河南省乡村健步走活动（洛阳站）举行
  • 伊滨区寇店镇水泉社区：抢收1600...
  • 治水兴水！洛阳“十四五”水利高...
  • 最高奖100万元！洛阳启动2024年度...
  • 隋唐洛阳城景区节目单调整
  • 洛阳纪检监察机关：清风化雨润心...
  • 宜居和美！洛阳农村人居环境焕然一新
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    伊滨区寇店镇：发...
    洛阳新能源产业园...
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605