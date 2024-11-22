洛阳建成投用铁路货运枢纽8个

27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，洛阳市交通运输局相关负责人就洛阳市深入推进运输结构调整优化、强化大宗物资“公转铁”情况与成效回答记者提问。 27日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十场新闻发布会，洛阳市交通运输局相关负责人就洛阳市深入推进运输结构调整优化、强化大宗物资“公转铁”情况与成效回答记者提问。 “十四五”以来，洛阳市全面推进运输结构调整，取得阶段性成效。 基础设施建设实现新提升。“十四五”期间，洛阳市建成投用铁路货运枢纽8个，完成投资9.53亿元，占地面积3733.89亩。伊电、万基、中储物流3条铁路专用线建成投用。东方红(洛阳)国际陆港建成2.4万平方米的集装箱作业区，增添1座龙门吊2台正面吊等物流装备。洛阳华晟物流园新建高标仓1.3万平方米，完成铁路货场改造，新增集装箱堆场面积0.8万平方米，增添1台正面吊。中储洛阳综合物流产业园建设完成高标仓1.3万平方米，9座龙门吊投入使用。 大宗货物“公转铁”运输取得新成效。洛阳市9家年运输能力超过150万吨的大宗货物运输企业，铁路(管道)运输比例为69.37%，较“十三五”末增长21.77个百分点。其中，华阳孟津电厂、大唐洛热有限公司、中石化洛阳工程有限公司、大唐洛阳首阳山发电厂、华能洛阳热电有限责任公司铁路运输量达到80%以上。 多式联运发展跨越新突破。全市开通16条多式联运线路，打通了东向出海、西向欧亚的双向开放通道，开辟了北粮南运等国家战略通道，有力支撑双循环战略实施发展。一拖物流、中储物流成功创建河南省第一批多式联运示范工程。2024年，洛阳市集装箱吞吐量较“十三五”末增长116.36%。 信息化建设夯实新基础。东方红(洛阳)国际陆港多式联运“一单制”项目，实现“一次委托”“一次结算”“一单到底”“一图展示”的全过程透明化管理新模式，应用集装箱运输量12536标箱，联运成本不断降低，运输效率有效提升。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 首席记者 魏巍 文/图）