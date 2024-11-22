耕耘希望！洛阳铺展乡村全面振兴新画卷

农为邦本，本固邦宁。10月27日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第十二场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期扎实推进乡村全面振兴工作情况。

“十四五”以来，全市上下全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，扛稳扛牢粮食安全政治责任，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步深化农村改革，扎实推进乡村全面振兴取得明显成效。

乡村全面振兴扎实推进

“十四五”以来，洛阳市深入学习运用“千万工程”经验，探索出了一条契合洛阳实际、彰显区域特色、具备推广价值的“片区+组团”乡村振兴新路径。

乡村特色产业做大做强。以集中连片发展乡村特色产业为纽带，延伸现代农业产业链条，完善联农带农机制，全力打造5条全产业链，绿色杂粮种植面积超100万亩，中药材、优质林果、食用菌产量分别达9.7万吨、70.2万吨和23.6万吨，打造国家级农业产业集群4个、省级现代农业产业园6个， “三品一标”农产品认证总数位居全省第一，全市优质特色农业产值超300亿元，乡村特色产业规模效益和带动作用不断彰显。

乡村建设分批分类提升。坚持片区化理念，组团式推进农村基础设施持续提升和公务服务均衡发展，全市1896个行政村城乡供排水一体化设施建成投用，新改建农村公路2200余公里，农村自来水普及率93.7%，5G网络实现行政村全覆盖，累计实施农村户厕改造72.6万户、生活污水处理率达75%，宜居宜业和美乡村建设成效更加扎实。

乡村治理效能持续优化。坚持党建引领高效能治理，创新公共服务供给方式，将党的组织优势转化为治理效能。聚焦群众急难愁盼，在农村党群服务中心基础上升级建设乡里中心，提供优质公共服务，在服务群众中凝聚群众，乡村治理效能更加突显。

农业生产能力持续提升

粮食安全是“国之大者”。近年，洛阳始终把保障粮食安全作为政治任务，坚决扛稳粮食安全政治责任，持续巩固提升粮食和重要农产品供给保障能力。

“十四五”期间，全市坚持藏粮于地、藏粮于技，累计建成高标准农田82.7万亩，良种覆盖率超过97%，主要农作物耕、种、收综合机械化水平达到91.8%。在此基础上，推动单产全面提升，集成推广“五良”融合模式，粮食产量连续五年稳定在48亿斤以上，实现“稳面积、提单产、增效益”。

“吃饭”不仅仅是消费粮食，肉蛋奶、果菜菌等样样都是美食。“十四五”时期，我市持续强化“菜篮子”供给保障，“菜篮子”产品供给充足、品种丰富、质量提高，有效满足群众消费需求。2024年，全市蔬菜、水果、禽蛋、牛奶、水产产量分别达到294万吨、100万吨、17.5万吨、18.1万吨、2.8万吨，牛、羊、生猪、家禽饲养量分别达42万余头、123万余只、323万余头、5427万余只，越来越多的优质农产品端上百姓餐桌。